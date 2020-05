EPIs digitales para ciberproteger al sector sanitario creados por la escuela de S2 Grupo Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 17:23 h (CET) La empresa española de cibserseguridad S2 Grupo ha lanzado la campaña "EPIs digitales" para concienciar al sector sanitario y ayudar a mantenerlos protegidos de la acción de los ciberdelincuentes. En concreto, esta iniciativa ha sido puesta en marcha por los alumnos de Enigma 6.0, el programa formativo en ciberseguridad de esta compañía S2 Grupo ha destacado en un comunicado que actualmente se está viviendo la mayor oleada de ciberengaños tipo phishing de la historia. Se trata de una amenaza que puede situar en una posición muy delicada a los profesionales del sector sanitario. Por este motivo, los alumnos de Enigma 6.0 , el programa de ciberseguridad de S2 Grupo han decidido ayudar a todo el personal de este ámbito en general, aportando algunos consejos clave que pueden tomar en su trabajo para estar más protegidos. En terminología médica, podrían llamarse EPIs digitales.

“El sector sanitario es actualmente uno de los más amenazados, no sólo por la crisis del Covid-19, sino también por los ciberdelincuentes. Durante esta crisis sanitaria, los ciberataques hacia las infraestructuras más críticas, como son los hospitales, han aumentado no han dejado de crecer y, aunque trabajamos continuamente en proteger estos entornos, los alumnos de Enigma 6.0 han querido compartir algunos consejos, los EPIs digitales, que han creado para que el personal sanitario sólo tengan que centrarse en los más importante que es la salud”, ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“Es fundamental que todo el personal de este ámbito incremente, más si cabe, las medidas de seguridad con la que utilizan cualquier tecnología conectada a la red. Da igual que sea un email, un mensaje o cualquier aplicación que utilicen en su trabajo, porque un dispositivo conectado puede ser una puerta de acceso al ciberdelincuente si no se utiliza de forma adecuada”, ha informadoMiguel Ángel Juan, socio-director de S2 Grupo.

La campaña #EsteVirusloParamosUnidos consiste en los siguientes consejos:

Evitar abrir el correo spam Tener mucha precaución sobre enlaces referidos a información sobre Covid-19 Verificar el origen de cualquier correo que se reciba Tener mucho cuidado con emails escritos en idiomas no habituales en el día a día, que incluyan faltas de ortografía o mensajes que parezcan raros Poner únicamente los datos en webs oficiales No hacer click en ningún enlace contenido en un email. Es aconsejable escribirlo directamente en el navegador S2 Grupo: #Evoluciona2, mejorar el mundo a través de 7 ejes

S2 Grupo trabaja desde hace años por convertirse en una de las mejores empresas donde trabajar. En este sentido, #Evoluciona2, su programa de Responsabilidad Social Corporativa, aglutina sus valores y describe la estrategia de la compañía para desarrollar el negocio sin perder de vista su responsabilidad con las personas que trabajan en la compañía en particular, sus familias, las mujeres y su importante papel en este ámbito tan particular como el ámbito técnico, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.

En linea con esta estrategia, S2 Grupo cuenta con Enigma desde 2014, se trata de una escuela de expertos en ciberseguridad que es pionera en el sector. La escuela surge de la necesidad de una hiperespecialización en este ámbito profesional para la ciberprotección de cualquier tipo de entorno ya sean públicos, privados, empresariales, industriales o familiares, por ejemplo. Su objetivo es la captación de talento joven en las universidades y la incorporación a su plantilla una vez formados. De hecho, desde su puesta en marcha se han incorporado más de 45 jóvenes talentos talentos a S2 Grupo.

