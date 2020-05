Inversores Inteligentes: la escuela de inversión que está revolucionando el sector de bienes raíces Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 17:38 h (CET) Inversores Inteligentes se ha convertido en la escuela de bienes raíces con más alumnos de España tras aumentar su número con la crisis del coronavirus La academia online Inversores Inteligentes se ha erigido como la escuela de inversión en bienes raíces más grande de España tras aumentar desde el comienzo de la crisis por COVID19 en 2.369 su número de alumnos.

¿La razón? Un cambio de mentalidad del trabajador español que se ha percatado de que la seguridad de un empleo para toda la vida ya no es tal. Con la lluvia de ERTES y despidos, muchos están tratando de reconstruir su presente para asegurar su futuro.

José Llanos, fundador de la Academia de Inversores Inteligentes, afirma que "este contexto de crisis sanitaria es el momento ideal para realizar inversiones mucho más estables, como consecuencia de la estabilización del mercado y de las necesidades de liquidez de muchas personas que darán lugar a grandes oportunidades". Por ello anima a todo el que haya tenido alguna vez interés por este mercado a "aprender para tener la capacidad de decidir su propio futuro".

La academia online de Inversores Inteligentes ofrece esta oportunidad, a través de un sistema de enseñanza diseñado a medida del alumno. Como la formación es digital, el estudiante decide cómo, cuándo y dónde aprender gracias a que siempre tiene acceso a la formación a través de su plataforma web y de su aplicación.

Una realidad que encaja con la situación que se está viviendo: teletrabajo, combinar la vida familiar y profesional, etc. y que ha llegado para quedarse.

"Muchos de los nuevos alumnos que han llegado durante los últimos meses se encuentran en situación de ERTE", cuenta José Llanos. "De un día para otro vieron cómo la supuesta seguridad de un trabajo por cuenta ajena se evaporaba y tenían que embarcarse en la aventura de aprender nuevas habilidades".

Inversores Inteligentes fue fundada en el año 2019 por César Rivero y José Llanos con el objetivo de enseñar a replicar el modelo de inversión en bienes raíces que ponen en práctica en su propia empresa: Caduceum Asociados J&C SL.

Un sistema basado en la inversión privada de terceros y el modelo de Flipping Houses, con el que han realizado inversiones millonarias en el sector español desde el año 2018.

El Flipping House es una modalidad de inversión basada en la compra de oportunidades inmuebles a precio reducido, su reforma para aumentar el valor y su posterior venta a un precio superior.

La academia digital de Inversores Inteligentes enseña a realizar este proceso con capital de terceros. Su proceso se basa en el aprendizaje de captación de capital privado para poder acometer estas inversiones.

En poco más de un año han formado a miles de estudiantes de más de 20 países diferentes, que han encontrado en la inversión en bienes raíces una oportunidad para transformar su presente y futuro.

www.inversoresinteligentes.es

