GPSWOX se convierte en uno de los líderes del mercado de rastreo GPS en 2020

jueves, 7 de mayo de 2020, 16:58 h (CET) Con sede en Londres, Reino Unido, y con oficinas en más de 2 continentes diferentes, GPSWOX se ha convertido en un líder del mercado en la industria de software de rastreo telemático y de GPS como innovador, productor y distribuidor de software de rastreo GPS líder en la industria. GPSWOX ha cosechado un historial comprobado de excelencia y el cumplimiento de las promesas que les hicieron a sus clientes GPSWOX se ha esforzado por convertirse en un líder, diseñador, y fabricante de software de seguimiento y telemática GPS específico para la industria de clase mundial y hoy tiene una amplia cartera de servicios que incluye software de marca blanca, software de seguimiento y gestión de flota, y software de seguimiento personal.

El software de GPSWOX puede ser utilizado para una variedad de casos de uso diferentes; desde rastrear flotas de vehículos y salvaguardar pertenencias personales valiosas, hasta rastrear personal y miembros del personal empleados por empresas o gobiernos.

Alta satisfacción entre sus clientes

GPSWOX ha obtenido una serie de premios de FinancesOnline, un sitio web que revisa las mejores soluciones SaaS B2B de su clase.

Por ejemplo, FinancesOnline otorgó a GPSWOX su prestigioso premio Expert’s Choice. Ese mismo año, también recibieron el premio Supreme Software por ofrecer el más alto nivel de servicio al cliente que jamás haya estado disponible en la industria del software de rastreo GPS. Por último, también recibieron el premio Great User Experience cuando FinancesOnline tomó nota del hecho de que el software GPSWOX ha sido creado con una interfaz fácil de usar y amigable con el usuario.

Hoy, GPSWOX tiene más de 1.500 clientes comerciales satisfechos de todos los rincones del mundo moderno. El software de GPSWOX es utilizado para rastrear grandes flotas de vehículos comerciales para clientes que incluyen empresas como Watu Credit Ltd de Kenia, NCT Support de EE. UU., Viewtech de Líbano y YouTrace de Bélgica. Su software de seguimiento es ideal para varias industrias que incluyen la industria automotriz, la salud, la logística, el comercio minorista, el gobierno y la industria hotelera.

Una marca verdaderamente global

GPSWOX cuenta con más de 100.000 usuarios globales, rastrea más de 1.5 millones de unidades individuales de vehículos, bienes o personal, y ha recopilado más de 145 mil millones de puntos de datos. GPSWOX pone un gran énfasis en crear su software teniendo en cuenta la interoperabilidad del hardware.

GPSWOX cuenta con una aplicación móvil que funciona en la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales con sistemas operativos iOS o Android. Para aplicaciones comerciales, GPSWOX es compatible con hardware de última generación que incluye fabricantes de rastreo GPS como Teltonika, ATrack, Concox, Meitrack, Ruptela. Consulte la lista completa de dispositivos compatibles.

Desde la creación de prototipos de software nuevos hasta las pruebas de control de calidad, desde el lanzamiento del producto final hasta el servicio al cliente, continúan sentando las bases como líder de la industria en software de seguimiento por GPS y telemática. Como siempre, sin duda mantendrán los tres pilares principales de valores que mantienen siempre cercanos y en su corazón, y que incluyen confianza, calidad, y servicio.

Si se desea obtener más información acerca de GPSWOX y el brillante trabajo que realizan, no hay que dudar en pasar por su stand comercial en una de las ferias comerciales más grandes de la industria este año, o contactarlos directamente.

