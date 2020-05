El Ayuntamiento de Pareja no cobrará a los bares por sus terrazas y permitirá que ocupen más espacio Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 14:42 h (CET) El consistorio trabaja de forma coordinada junto con los bares de la localidad para garantizar su trabajo y las condiciones higiénicas de hosteleros y usuarios El Ayuntamiento de Pareja continúa trabajando para ofrecer nuevas medidas desde el municipio contra los efectos del coronavirus. En este caso, desde el ámbito económico, se ha trasladado a los empresarios de la hostelería de la localidad que el consistorio no cobrará la tasa municipal de ocupación de la vía pública a las terrazas de los bares durante todo el año 2020, "al objeto de aliviar los gastos que genere para los autónomos del sector hostelero de nuestro municipio su actividad", tal y como ha señalado Francisco Javier del Río, alcalde de la localidad.

Asimismo, cuando los responsables de estas instalaciones soliciten la correspondiente autorización, el Ayuntamiento concederá, de forma excepcional durante este ejercicio dada la situación originada por la pandemia, una mayor ocupación de la superficie de la terraza que estos vienen utilizando normalmente, al objeto de garantizar una mayor distancia interpersonal para los usuarios.

Estas medidas destinadas a los bares y quioscos se suman a las ya aprobadas por el pleno municipal dirigidas a este sector y que consisten en el establecimiento de ayudas a los autónomos del municipio, especialmente a aquellos que han tenido que cerrar de forma provisional sus negocios o su actividad, como los bares o establecimientos turísticos, con motivo del Estado de Alarma, y que se convocarán en su momento.

Las medidas que ofrece el Ayuntamiento han de ir acompañadas de una gran responsabilidad de usuarios y de los propios responsables de los establecimientos que deberán tomar las medidas de limpieza e higiénicas necesarias para garantizar la salud, tales como la separación física de las mesas, la limpieza exigente de barra, mesas, sillas, utensilios y zonas de apoyo, la colocación de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos, o el fregado del suelo con desinfectante al final de cada turno, entre otras que establezcan los protocolos para este sector, medidas que redundarán en beneficio de usuarios y de los propios hosteleros.

"Los hosteleros de Pareja pueden estar tranquilos porque el Ayuntamiento del municipio donde trabajan y viven va a apoyarles de forma especial durante este periodo para que puedan retomar con la mayor normalidad posible su tarea", añade Javier del Río.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.