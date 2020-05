Tracktio ayuda a controlar los contactos de riesgo entre trabajadores dentro de las organizaciones Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 12:22 h (CET) La española Tracktio lanza un sistema de prevención y seguimiento de contactos para ayudar a que las empresas puedan detectar de forma instantánea quién ha estado en contacto con cualquier empleado que haya dado positivo en Covid-19, mediante el uso de tarjetas inteligentes y un avanzado software de análisis. Esta solución permitirá a las empresas reaccionar ante un eventual contagio en la plantilla limitando así el impacto en las operaciones "Isabel, responsable de recursos humanos, cuelga el teléfono. Un trabajador de su empresa le acaba de comunicar que ha dado positivo en Covid-19; los síntomas son leves, pero estará ausente las próximas semanas. Ahora empieza el verdadero problema: ¿Pueden continuar las operaciones con normalidad? ¿A quién debemos poner en cuarentena a quién no? Cuanto más grande es la empresa, más difícil será tomar estas decisiones. En juego está la salud de muchas personas".

Esta necesidad en las organizaciones ha llevado a la española Tracktio, empresa tecnológica especializada en “tracking” de personas en organizaciones, en colaboración con Teltonika, empresa Lituana fabricante de hardware IoT, a desarrollar una tecnología que permite seguir en tiempo real las interacciones entre los trabajadores de una misma empresa, advirtiendo cuando no se respeta la distancia de seguridad y, más importante, elaborando un reporte histórico de interacciones en el caso de que un trabajador haya dado positivo en Coronavirus.

El sistema es muy sencillo: un dispositivo -que puede actuar como soporte para las tarjetas de empleado- con conectividad celular (como un móvil), conectividad Bluetooth para detectar proximidad, y posibilidad de emitir alertas sonoras y por vibración en el instante en que se sobrepasa la distancia de seguridad que es configurable. Se pueden además configurar otros parámetros como el tiempo de exposición. Una vez en funcionamiento, el software de Tracktio generará informes para trazar las interacciones de un trabajador que haya dado positivo en Covid-19. Estos informes servirán como base fundamental para elaborar el plan reactivo y preventivo de la empresa, y asegurar que puede seguir con sus operaciones minimizando el riesgo de contagios.

“Organizaciones dentro y fuera de España nos están demandando desde que empezó esta crisis un sistema para poder trazar las interacciones entre las personas dentro de una organización” señala Francisco Pinyol, CEO de Tracktio.

En un tiempo récord, el producto está despertando el interés de muchas organizaciones dentro y fuera de España, el equipo de ventas ya no tiene espacio esta semana para realizar demos a los clientes que lo están solicitando.

