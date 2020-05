"Inglés Forever", el nuevo método revolucionario para aprender Inglés Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 09:50 h (CET) El revolucionario método en el que debemos Desaprender para poder Aprender, rompiendo completamente con el antiguo paradigma en la enseñanza de idiomas Aprender inglés con un método que rompe completamente con el paradigma tradicional en la enseñanza de idiomas: esto es lo que propone el curso “Inglés Forever”, creado por Ester Martínez. Esta formación es resultado de un trabajo que pone en valor el aspecto comunicativo del idioma y que rompe con cualquier propuesta anterior, porque empieza por donde -hasta ahora- no había hecho nadie: la mentalidad. Este sistema ya ha sido previamente probado por más de 2.000 alumnos en clases presenciales con grandes resultados.

En palabras de Ester Martínez, “se trata de una formación completamente diferente, ya que rompe con el método clásico de enseñanza de idiomas, empezando por donde no empieza nadie y eliminando esas barreras mentales que limitan la capacidad de aprendizaje”.

La base de este sistema parte de la forma en la que los seres humanos aprenden a hablar el idioma materno desde que nacen. El proceso natural de aprender la lengua materna empieza por la escucha activa; a base de repetición, las personas entienden lo que les dicen y posteriormente arrancan a hablar. Las reglas gramaticales llegan a posteriori, en el colegio.

Sin embargo, lo primero que se dice a quien aprende una segunda lengua es qué libro o qué gramática tiene que comprar, y después se le llena de ejercicios. Literalmente, se aprende al revés y no se incorpora el nuevo idioma sobre una base sólida como se hace con la lengua materna. "Esta es la razón por la que somos tan deficientes en las destrezas orales en otro idioma y, a la hora de hablar, nos quedamos mudos”, explica Ester Martínez.

Pero lo más novedoso del método de Ester Martínez no es sólo que enseña un idioma siguiendo fielmente los pasos del proceso natural de adquisición, sino que empieza por donde ninguna metodología había hecho: la mentalidad.

Según Ester Martínez, “todo el mundo tiene la capacidad de comunicar en cualquier idioma, lo que ocurre es que nuestros pensamientos nos limitan.” Su método parte de la convicción de que empezar con una buena mentalidad de base es la clave para cualquier aprendizaje. De hecho, este sistema ya ha sido testeado por la propia fundadora: Ester Martínez aprendió dos de los cinco idiomas que habla con este método y ahora quiere hacerlo llegar a todo el mundo, para que cualquier persona sea capaz de hablar inglés sin frustrarse y en tres veces menos tiempo.

En definitiva, se trata de ganar confianza en uno mismo ya que, debido al planteamiento del método tradicional, mucha gente se bloquea y desiste de aprender cualquier otro idioma. “Si hemos aprendido a hablar español escuchando a nuestros padres, ¿por qué no vamos a ser capaces de hablar inglés a cualquier edad?”, se pregunta Ester Martínez.

El curso online de “Inglés Forever” está dividido en tres grandes bloques: Station 1 – Mentalidad; Station 2 – De cero a conversación básica; Station 3 – de conversación básica a B1. Es una formación que se paga una sola vez y se tiene disponible para siempre.

Para conocer de primera mano cómo se desarrolla este Curso Online, la Escuela de Idiomas Ester Martínez imparte el próximo 10 de mayo a las 19.00 horas la primera clase gratuita “Las 3 claves definitivas para hablar inglés con fluidez”. Se puede reservar plaza en www.inglesforever.com

Más información: www.estermartinez.es

info@estermartinez.es

Teléfono de contacto: 686074814

