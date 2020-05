​La logística y el e-Commerce no paran en tiempos de pandemia Las actividades logísticas están suponiendo para el sector y las personas que lo conforman un importante esfuerzo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de mayo de 2020, 10:29 h (CET) La expansión del nuevo coronavirus ha sumido a medio mundo en una situación excepcional. En muchos países, como en España, la mayoría de las actividades comerciales han quedado restringidas, aunque sí que se puede acceder a los productos que proporciona el comercio online.



Un gran reto para la logística, que durante estos días de estado de alarma no tiene tregua: ni en la distribución de artículos de primera necesidad en los comercios abiertos ni en la de los pedidos realizados a través de las tiendas online.



El transporte y la organización de la logística han sido uno de los principales desafíos en el comercio electrónico, que ha tenido que sensibilizar a los consumidores acerca de la posibilidad de un tiempo de espera mayor.



El comercio electrónico sigue operando para hogares e industrias Algunas empresas, debido a dificultades o a falta de stock, han tenido que parar provisionalmente su distribución. Otras compañías sí que han podido seguir operando y algunos sectores han experimentado un auge. Es el caso de los productos de alimentación y esenciales de higiene, los juguetes o la electrónica. En este sentido, el eCommerce se ha convertido en una alternativa para que los hogares puedan seguir disponiendo de productos de todo tipo.



En el ámbito industrial, la cadena de suministros también ha seguido adelante para dotar a las propias empresas de los artículos necesarios. Es el caso de Ractem, distribuidor de sistemas de almacenaje principalmente para la industria. Estos días su actividad ha continuado con el objetivo de proveer a las empresas de estanterías metálicas y otros componentes para el almacenamiento.



Medidas de seguridad e higiene especiales en el sector Eso sí, para desarrollar estas actividades el sector de la logística está tomando una serie de medidas especiales en el almacén, en el transporte y en la entrega final, en el proceso que se conoce como “última milla”.



Por ejemplo, en esta entrega se recomienda depositar la mercancía en la puerta del cliente, llamar al timbre y mantenerse a una distancia de 2 metros, evitando los reembolsos y las firmas.



Durante el transporte, no se recomienda el acceso a las oficinas de terceros, se debe garantizar la correcta desinfección de la zona de carga y descarga y el lavado de manos en el proceso, así como mantener la distancia mínima.



La cara y la cruz en la logística y el comercio online Las actividades logísticas están suponiendo para el sector y las personas que lo conforman un importante esfuerzo. Además, no ha sido ajeno al transitorio cierre de las fábricas y al parón en el textil y el calzado. Una “cara y cruz” para el sector que sigue garantizando el suministro, a pesar de la pandemia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.