​Aumenta la larga lista de éxitos cosechados por el abogado penalista Luis Chabaneix como defensa en delitos de estafa

El pasado noviembre, el Tribunal Supremo anuló una condena de 3 años y 8 meses a un hombre acusado de estafa agravada por medio millón de euros. La sentencia causó revuelo, y se comentó de forma masiva en los medios porque parecía implicar que «robar a la suegra no es delito».



Pero para Luis Chabaneix y su equipo de abogados, no es más que un día normal en el trabajo. Los miembros del bufete Chabaneix Abogados Penalistas están acostumbrados a cosechar éxitos en procedimientos penales por delitos económicos.



En este caso, Luis Chabaneix recurrió a la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid para solicitar que se aplicara la llamada «excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal», que exime de responsabilidad penal en circunstancias como esta por haber un parentesco por afinidad en primer grado. Dado que los implicados vivían juntos, el vínculo parental entre suegra y yerno no se había extinguido pese a la muerte de la mujer del acusado. De esta forma, el Supremo estimó el argumento de Chabaneix Abogados, y gracias a esto, su defendido no entrará en prisión.



¿8 años? Que sean 8 meses. Y sin prisión La defensa de delitos económicos y financieros se ha convertido en una de las especialidades del despacho dirigido por Luis Chabaneix. El bufete ha hecho de las defraudaciones y delitos de estafa una de sus especialidades, ¡pero no se trata de cualquier estafa menor!, sino de estafas y defraudaciones masivas y piramidales.



En el caso «arte y naturaleza», una estafa piramidal y masiva derivada del caso Afinsa, con más de 15.000 afectados, Chabaneix Abogados Penalistas consiguió una condena de un año de cárcel sin entrada en prisión y sin responsabilidad civil para uno de los imputados de la trama, contra el cual algunas acusaciones particulares solicitaban más de 16 años de cárcel. La primera condena ante la Audiencia Nacional fue de 4 años de prisión, pero tras el recurso de casación ante el Supremo, se redujo a 1 año y, posteriormente, se suspendió. Así, Chabaneix Abogados evitó la prisión a su defendido.



El año pasado, en el juicio ante la Audiencia Nacional de la Operación ALPINE por estafa masiva en el sector de la multipropiedad, la defendida se enfrentaba a una pena de 8 años de prisión. Luis Chabaneix obtuvo una pena de 8 meses, y la acusada tampoco entrará en prisión.



Han seguido otros éxitos en casos de estafas masivas relacionadas con la multipropiedad, como el juicio que se celebró recientemente, y durante más de un mes, en enero de este año ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, o el de febrero en la Audiencia Provincial de Jaén. En ambos juicios, las penas solicitadas eran de 8 años y medio, pero su obtuvieron penas de 2 años y un año y medio, que evitan el ingreso a prisión de los acusados.



No es una estafa cualquiera Desde que Luis Chabaneix obtuvo el archivo y el sobreseimiento para uno de los directivos de Vitaldent, Chabaneix Abogados ha ostentado la defensa y también la acusación en procedimientos por estafas masivas y piramidales ante la Audiencia Nacional. Algunos casos han sido tan relevantes como el caso Idental o el caso Publiolimpia (del Madoff catalán).



Pero las defraudaciones no son la única especialidad del despacho: defienden casos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, como los Casos Morodo o la Operación Helio, el Caso Emperador (caso de Gao Ping), la Operación Troika, la Operación Fénix (caso Mario Conde) o la Operación Cardón sobre blanqueo y tráfico internacional de armas.



Chabaneix Abogados Penalistas ha sido un despacho muy presente en la Audiencia Nacional. Durante los últimos años, Luis Chabaneix y su equipo se han afianzado como referentes en la defensa de casos de estafas y defraudaciones graves.