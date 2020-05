Gosbi lanza una campaña de apoyo al comercio local Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 18:02 h (CET) El objetivo es defender los valores de la proximidad, la tradición, el saber hacer y el trato familiar, además de la sostenibilidad. Gosbi siempre ha apostado por este tipo de comercio y por ese motivo sus productos no se encuentran en supermercados ni grandes cadenas En tiempos de gran incertidumbre para todos y, en particular, para el pequeño comercio, Gosbi ha lanzado una campaña para apoyar a este tipo de negocio. Bajo el lema #ComercioLocalEsVital, explica a los consumidores las ventajas de comprar en estos establecimientos. Así, cita por ejemplo la proximidad, el hecho de poder hacer los desplazamientos a pie o en bicicleta (evitando el uso de vehículos motorizados y la contaminación), la calidad del producto y del servicio, el asesoramiento, la creación de empleo en la zona o la vida que dan estas tiendas a las calles. Todas ellas se detallan en la web de la campaña: www.comerciolocalesvital.com. Tras esta primera acción de concienciación, próximamente se pondrán en marcha propuestas concretas para ayudar al comercio local.

Gosbi es una empresa familiar de productos de alimentación para animales de compañía que solo vende a través de comercio de proximidad, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. En cuanto a la venta online, esta se limita a su propia web y el beneficio se comparte con el comercio de confianza de los usuarios. La creación de este sistema de beneficio compartido ofrece una solución de omnicanalidad al pequeño comercio para responder a la nueva realidad de hábitos de compra online a la que se enfrenta, y al mismo tiempo es el reconocimiento a su labor de recomendación de la marca.

La estrecha relación con el comercio de proximidad es una seña de identidad de Gosbi y ahora se vuelca en ayudar a este sector que no solo tiene que hacer frente a gigantes del comercio online, sino que, en estos momentos, también se enfrenta a la delicada situación causada por la crisis del coronavirus.

De hecho, conscientes del complicado momento que se atraviesa, Gosbi ha llevado a cabo otras acciones de ayuda, como la donación de 280.000 raciones de alimento a 230 protectoras de animales de toda España y la donación del 5% del importe de todas las ventas online al programa de investigación contra el Covid-19 #YoMeCorono.

