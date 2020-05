Arcadis presenta su Índice de Costes internacionales de la Construcción 2020 Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 17:51 h (CET) El informe examina y compara los costes de construcción de 100 grandes ciudades del mundo. Londres, Nueva York y Hong Kong las ciudades más caras. En referencia a las ciudades españolas, Málaga ocupa el puesto 76, Barcelona el 77 y Madrid el 79. Las ciudades de Lisboa el 80 y Oporto el 84 respectivamente Arcadis, ha publicado su Índice de Costes internacionales de Construcción 2020 (ICC) en un momento en el que todas las ciudades del mundo están luchando contra el Covid 19. Además de proporcionar una indexación acorde a los costes de construcción en todo el mundo, el informe de este año estudia la capacidad de las ciudades para ser resilientes, un tema que se ha convertido en prioritario en los debates sobre desarrollo urbano de los últimos meses, como lo destaca el título del informe de este año: "Repensando la Resiliencia".

Además, se aborda el doble desafío que enfrenta la industria de la construcción mundial: la pandemia de COVID-19 y la necesidad urgente de tomar medidas contra el cambio climático.

El documento examina y compara los costes de construcción de 100 grandes ciudades en seis continentes. Los resultados de la edición de 2020 muestran que Londres, Nueva York y Hong Kong son las ciudades más caras. En cuanto a las ciudades menos costosas, nueve están en Asia, la mayoría de ellas en China, incluyendo Wuhan. España con Málaga, Barcelona y Madrid y Portugal con Lisboa y Oporto se sitúan lejos de la cabeza del ranking.

Los expertos en gestión de Arcadis para elaborar este estudio anual examinan los veinte tipos de edificios más comunes y sus costes de construcción, las condiciones del mercado local y el juicio profesional de su equipo mundial de expertos.

Además de proporcionar una lista comparativa de los costes de construcción a nivel mundial, el informe también se centra en las nuevas tendencias relacionadas con el cambio climático, cuestión en la que Arcadis está firmemente comprometida. El informe de este año aborda dos desafíos: los efectos de la pandemia de COVID-19 y la continua necesidad de que la industria evolucione hacia proyectos de construcción cada vez más resilientes y capaces de hacer frente al cambio climático, al tiempo que se traza el camino hacia un futuro con cero emisiones de carbono. De hecho, los procesos de construcción individuales son responsables de casi el 12% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con el consumo de energía, mientras que los sistemas de calefacción y refrigeración de los edificios son una de las principales causas del "calentamiento global".

"COVID 19 está estimulando la búsqueda de nuevas formas de resiliencia en el desarrollo y la gestión de nuestras ciudades - comenta Marcos Uttley, CEO de Arcadis España y Portugal- con el fin de salvaguardar la salud pública y los servicios esenciales y el apoyo de nuestro sistema económico. La pandemia ha acelerado enormemente este desafío que ya estaba en marcha. Lo que está en juego es, en primer lugar, es la forma que tenemos las personas de relacionarnos en las ciudades. Las formas, dimensiones, materiales, tecnologías de vivienda, oficinas, tiendas, espacios comunes evolucionarán, no me cabe duda. Es posible que los sistemas prefabricados e industrializados puedan ayudar a reducir los costes y aumentar la flexibilidad y la velocidad de aplicación. La innovación y la digitalización también repercutirán en la productividad, los métodos de construcción y la cadena de suministro, serán instrumentos decisivos”.

“Con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, la mejora de nuestro medioambiente es quizás lo único positivo de esta pandemia. Esto pone de relieve una vez más el hecho de que, a largo plazo, la emergencia climática presenta un desafío aún mayor. Resiliencia y sostenibilidad, hacia un futuro sin emisiones de carbono. Nuestra capacidad para hacerlo determinará el futuro de esta industria y el atraer a inversores internacionales a nuestras ciudades.", añadió Marcos Uttley.

