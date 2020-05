Más de 1.000 visitas en dos días en el festival online #Saint-Gobain Contigo LIVE Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 14:50 h (CET) La compañía comienza la fase de desescalada ofreciendo a sus empleados multitud de opciones y actividades de ocio en streaming que pueden seguir a través de Youtube. Desde cocinar con Miri de Masterchef 5 hasta deporte en familia con MamiFit, pasando por cursos de coctelería creativa con Makoondo, son algunas de las alternativas para esta primera fase de vuelta a la nueva normalidad Comienza la desescalada, comienza la cuenta atrás. Con el objetivo de seguir reforzando la relación con sus empleados y queriendo que la espera para la vuelta a la nueva normalidad se haga aún más corta, Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, ha puesto en marcha #Saint-Gobain Contigo LIVE, su particular “festival online” donde ofrece multitud de actividades de ocio y entretenimiento a las personas que forman parte de la Compañía, así como a sus familias.

#Saint-Gobain Contigo LIVE comenzó el pasado lunes 4 de mayo con actividades y charlas muy diversas programadas desde las 17.00h hasta las 20.00h de la tarde, contando con sesiones de Origami con Anaquinos de Papel, Relax entre Mandalas con Mónica Custodio, Deporte en familia con MamiFit, Cocina fácil y fotografía bonito con Nuria Garó o una ponencia de Mónica González sobre “Cómo afrontar la vuelta con adolescentes”. Una iniciativa que ya cuenta con una gran acogida, sumando más de 1.000 visualizaciones en lo que va de semana a través del canal de Youtube de la compañía.

Este programa forma parte del compromiso global que Saint-Gobain mantiene con sus empleados, eje fundamental de la actividad y el desarrollo de la Compañía.” Muchas son las acciones preventivas que todas organizaciones hemos trabajado en estos meses, pero qué sucede con la parte psicosocial: la gestión del estrés por el confinamiento, el teletrabajo con niños o en soledad con jornadas eternas, miedo al futuro... Hoy más que nunca queremos seguir cerca de todas y cada una de las personas que forman parte de Saint-Gobain, porque sin ellos, sabemos que no podríamos avanzar. #Saint-Gobain Contigo LIVE es nuestra forma de darles las gracias por todo su trabajo y compromiso, a la vez que tratamos de hacerles más llevadera esta cuenta atrás de vuelta a la normalidad”, afirma Ainhoa Macia, Directora de Comunicación Corporativa & Desarrollo Digital para España, Portugal, Marruecos y Argelia en Saint-Gobain.

Una semana, múltiples actividades

Fotografía, deporte, cocina, yoga, monólogos, psicología, manualidades, risas o coctelería son algunas de las principales actividades de las que se puede disfrutar en directo a través del canal de Youtube de Saint-Gobain España.

De este modo, por el “festival” están pasando nombres tan reconocidos como Miri, de Masterchef 5, que ofrece un curso de Recetas para sorprender, MamiFit que enseña deporte en familia o Makoondo que trae un curso de coctelería creativa en casa; así como muchas otras sesiones en cartel que se seguirán retransmitiendo hasta este viernes 8 de mayo.

Además, mañana jueves a las 12.00h, líderes y altos cargos de Saint-Gobain, como Jean-Luc Gardaz, CEO de Saint-Gobain para España, Portugal, Marruecos y Argelia, dirigen la sesión +CERCA en la distancia, una adaptación de sus roadshows presenciales a un formato digital muy especial y accesible en un contexto como el actual.

Sobre Saint-Gobain

Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del bienestar de cada uno y el futuro de todos. Estos materiales se encuentran presentes en la vida cotidiana: en edificios, transportes, infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones en la industria. Proporcionan confort, altas prestaciones y seguridad, al mismo tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.

En el mundo: facturación de 41.800 Millones de euros en 2018; presencia en 68 países; más de 180.000 empleados.

En España, posee marcas reconocidas como sinónimos de innovación y calidad como Sekurit, Autover o Norton para los profesionales de la industria, o CLIMALIT PLUS®, ISOVER, PAM, Placo®, Weber o La Plataforma, para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain cuenta en España con más de 5.000 empleados, 31 fábricas, más de 100 centros de distribución de materiales de construcción, más de 250 talleres de reparación y sustitución de luna de automóvil, y un centro de I+D (Avilés).

