Riello Ups aconseja tener cada dispositivo conectado a un SAI

miércoles, 6 de mayo de 2020, 11:50 h (CET) Perder los datos o documentos importantes es un miedo que todo el mundo tiene. Por eso, los SAIs son perfectos para dar un extra de protección a los aparatos electrónicos Disponer de un SAI, en la época actual, es muy importante para no perder información en caso de fallos en la conexión eléctrica, bien sea para personas que teletrabajan, empresas que siguen prestando sus servicios presencialmente, hospitales e incluso gamers.

El SAI es el dispositivo que permite mantener la corriente eléctrica gracias a su batería para cuando existe fallo o anomalía en la línea. Riello Ups, líder mundial en el mercado de los sistemas de alimentación ininterrumpida, ofrece, en su gama de productos, SAIs que tienen una duración de 10 minutos, proporcionando el tiempo necesario para que el usuario apague el ordenador de forma adecuada y así guardar el trabajo realizado.

Aunque la principal función de estos aparatos es la de abastecer de alimentación a los dispositivos que tiene conectados constantemente, también se encarga de que la electricidad llegue a los mismos de forma constante y sin picos de intensidad, conservando así mejor la placa base.

Desde Riello Ups aconsejan que cada dispositivo esté protegido con un SAI para que no se estropee y no perder los documentos en los que se esté trabajando o, en caso de los gamers, la partida esté a medio jugar y se pierda la conexión.

Además, a la hora de elegir qué tipo de SAI se necesita para cada función, se han de tener en cuenta una serie de características propias para garantizar que sea fiable y potente:

- Control por microprocesador

- Estabilización permanente

- Back up de respaldo

- Software incluido para la gestión

- Conexión USB

- Función de carga de baterías con el equipo apagado

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

- Cargador inteligente de baterías

- Garantía amplia

En definitiva, actualmente es necesario contar con este tipo de dispositivo para garantizar el teletrabajo, la actividad normal de una empresa, las partidas de los gamers, entre otros, en caso de apagón eléctrico generando así una confianza total en el dispositivo.

