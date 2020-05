Citas previas con tochat.be, las empresas reactivan el contacto con sus clientes Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 12:22 h (CET) Para muchos negocios realizar citas previas con sus clientes se ha convertido en una necesidad. El distanciamiento social, el no disponer de una página web, el no disponer de una presencia online, hacen que recuperar el contacto con los clientes sea un poco más complicado. ToChat.be ofrece una solución gratuita basada en WhatsApp Tochat.be ofrece una solución totalmente gratuita basada en WhatsApp para que cualquier empresa pueda reactivar la comunicación con sus clientes de una forma efectiva, cerrando citas previas para una visita, tratamiento, proyectos, o petición de presupuesto.

Empresas de todos los sectores utilizando citas previas

Empresas de reformas y construcción, como por ejemplo Sánchez Plá desde Valencia, que ya han iniciado el proceso comercial con sus agentes cerrando citas previas para realizar presupuestos y proyectos de mejora de viviendas.

Un taller de reparación de motocicletas en La Coruña. Una profesional de pilates en Murcia que ha iniciado la apertura de su canal comercial habilitando el servicio de citas previas. O una empresa de cuidado capilar en las islas Canarias (especialistas en quitar los piojos - byebichitos).

Cada día cientos de empresas se están apuntando al servicio de citas previas.

Por otro lado y en colaboración con Citiservi todos los clientes de esta plataforma pueden activar el servicio de citas previas llamando al 902 907 504 / 915 213 427.

Para muchas empresas disponer de este canal es necesario y ahora más que nunca es urgente poder reactivar la actividad comercial especialmente en aquellos sectores donde existe la necesidad de un trato directo. Reformas de viviendas, ópticas, fisioterapías, coaching, talleres, etc...

Empresas con varios agentes comerciales

Para probar este servicio tan solo se necesita disponer de un teléfono con WhatsApp. Podrá activar el servicio entrando en la página de ToChat.be.

Si un negocio dispone de varios agentes comerciales cada gente podrá disponer de su propio panel de citas previas, de esta forma el negocio puede monitorizar la actividad de cada agente comercial.

Pedidos a domicilio con WhatsApp

Además de este servicio en breve se dispondrá de un servicio para realizar pedidos a domicilio o pedidos para recoger en tienda. Este segundo canal comercial esencial hoy en día para muchos negocios cada vez está más demandado.

Se está realizando un piloto con el establecimiento Alabardero Beach en Málaga donde a partir de este viernes los clientes podrán encargar y recoger sus paellas en el establecimiento de Málaga.

ToChat.be quiere ayudar a las empresas españolas a mejorar su actividad comercial ofreciendo estas herramientas gratuitas para acelerar el contacto y gestión de clientes.

Por último se anima a todas las personas a apoyar al comercio local y de proximidad. Estas empresas que han activado servicios de cita previa necesitan del apoyo de sus clientes.

