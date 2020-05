CholloMueble explica cómo elegir el sofá más adecuado para cada tipo de salón Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 12:46 h (CET) El espacio, los gustos decorativos, el estilo de vida o el número de plazas son algunos de los principales aspectos a los que atender antes de comprar un sofá, apuntan los expertos de CholloMueble Elegir el mobiliario de una casa es una decisión muy importante, ya que serán unos elementos que acompañarán la vida de los residentes de la vivienda en el tiempo que permanezcan en ella.

A la hora de decorar una casa, es fundamental realizar un estudio previo de distintos parámetros de la vivienda para adaptar el mobiliario a las condiciones de la misma, según apuntan los profesionales de CholloMueble, experimentados en la realización de estas tareas y en el asesoramiento de los interesados para ello.

Para elegir el tipo de sofá más adecuado, existen tres factores esenciales a los que se deben atender.

Tamaño y forma del salón

Uno de los puntos más importantes es este último: la tarea primordial de quienes desean decorar el salón, antes de acudir a una tienda de muebles de calidad como esta, es dibujar un plano en el que se especifiquen cada uno de los elementos imprescindibles de esta estancia (ventanas, puertas, enchufes, calefactores, chimenea, etc.) para tenerlos en cuenta a la hora de determinar el formato del sofá y el lugar en el que se colocará.

Será tan importante las medidas de esta estructura como el lugar en el que se ubicará para conseguir la mejor distribución posible.

Gustos decorativos

El estilo de la decoración de la casa en general y del salón en particular será otra pauta fundamental a la hora de elegir el sofá, no solo por el color de este mueble, sino por la idea decorativa que se persiga.

Estilo de vida que se practica en el salón

El ritmo de vida propio y de los demás residentes de la vivienda que se practicará en el salón es otro de los aspectos esenciales para escoger el sofá más adecuado.

Si se considera que el salón será una estancia muy usada en el día a día, habrá que priorizar (aún más) la comodidad del modelo escogido.

Plazas

Pensar en el número de personas que viven en la casa o si se esperan visitas con frecuencias es importante, ya que de ello dependerá el número de plazas de los sofás.

Elegir el tipo de sofá

Teniendo en cuenta los anteriores puntos, es hora de elegir el tipo de sofá que mejor se adaptará a las necesidades de quienes residen en la vivienda:

3+2: es, probablemente, la opción más común en los salones de los españoles, ya que aporta uniformidad visual, amplitud para la comodidad de más personas y la versatilidad de colocarlos como más convenga.



Chaiselounge: uno de los modelos que proporcionan más comodidades, con ese soporte para los pies tan apreciado para sus usuarios.



Sofá cama: se trata de la alternativa que escogen aquellas personas que creen que pueden recibir visita y quieren contar con plazas de cama de las que no disponen en las habitaciones.



Sillones y butacas: soluciones individuales muy cómodas para su movilidad por el salón según las necesidades de cada momento.



Rinconeras: este es un modelo muy apreciado por quienes van a decorar un salón, por la amplitud que ofrece, aunque, como es lógico por la disposición de esquina que ofrece, necesita grandes espacios en los que colocarlas.

Estas son algunas de las soluciones sobre cómo elegir el sofá idóneo para cada tipo de salón que ofrece CholloMueble, una de las firmas de venta de mobiliario que más ha crecido en los últimos tiempos por su catálogo de artículos de alta calidad a precios muy asequibles.

