Mayor visibilidad: la solución para pymes y autónomos, según Comercio Inteligente

miércoles, 6 de mayo de 2020, 13:07 h (CET) Pymes y autónomos se enfrentan a uno de los periodos más difíciles de la historia, donde la visibilidad y la capacidad de vender más marcarán la diferencia entre poder seguir trabajando o tener que cerrar. Comercio Inteligente, portal de autónomos y pymes, desvela las claves de este fenómeno Entre febrero y abril de 2018, Comercio Inteligente, portal de autónomos y pymes, realizó un estudio a pequeñas empresas preguntándoles sobre sus necesidades reales. El resultado de dicho estudio arrojó que tanto pymes como autónomos necesitaban vender más.

Incrementar las ventas

No es casualidad que, a principios de mayo de 2020, la necesidad de vender más se haya potenciado, aún más si cabe, por la crisis del Covid-19. Ahora más que nunca, los autónomos y las pymes precisan incrementar sus ventas.

El argumento es sencillo: Necesitan vender más, aumentar su visibilidad ante potenciales clientes, y dada la evolución actual, desarrollarlo como 'publicidad online'. Sin embargo, existen barreras que aún no han sido capaces de solventar.

Una herramienta potente pero económica

En su mayoría, tanto las pymes, como los autónomos, no son expertos informáticos, por lo que desde portales como Comercio Inteligente se aboga y trabaja por facilitarles una herramienta potente, pero a la par económica. Los profesionales y las pymes no disponen de presupuestos elevados para invertir en marketing, por consiguiente, el acceso a este tipo de herramientas con las que poder vender más, a tenor de la opinión de los expertos, ha de ser gratuito o a bajo coste.

Un espacio comercial protegido

Otro de los puntos principales que arrojó el estudio de Comercio Inteligente fue la necesidad de contar con un espacio donde no estuvieran las grandes empresas, un espacio 'protegido'.

La razón resulta evidente. Las empresas de mayor tamaño cuentan con presupuestos elevados, equipos de personal especializado en informática y marketing, y una imagen de prestigio ya establecida, copando el mercado y restando la tan necesaria visibilidad a la pequeñas empresas.

El portal Comercio Inteligente

Con el fin de solventar el problema, hace dos años, Comercio Inteligente creó una plataforma cuyo principal objetivo consiste en dar visibilidad a autónomos y pymes, y cuyo único requisito de entrada es que las empresas registradas han de tener menos de 250 empleados.

En la actualidad, el portal Comercio Inteligente cuenta con decenas de pymes y autónomos inscritos. Se trata de una plataforma que permite, de manera gratuita, crear un perfil de la empresa que incluya los datos que el usuario quiera mostrar, así como logotipo e imagen. A su vez, éstos pueden publicitar hasta 10 productos o servicios y modificarlos cuando quieran, al igual que cualquier red social.

Ventajas para pymes y autónomos

La principal ventaja, además de permanecer en un espacio 'protegido' como el demandado, es que la propia plataforma se encarga de conseguir visitas a sus perfiles para garantizarles visibilidad. Es una publicidad en Internet para empresas directa y gratuita, que complementa las propias webs de los usuarios. No limitan la información publicada, sino al contrario, invitan a ofrecer todos los recursos posibles para que el resto de usuarios (y no usuarios) les conozcan y contacten. Todos sus perfiles incluyen enlaces a sus webs, provocando más visitas directas y, por tanto, aumentando el número de potenciales clientes.

Desde que surgió la idea, numerosas pymes se han prestado a colaborar, creando un ambiente de sinergias donde se ayudan y potencian mutuamente. Gracias a esos acuerdos, han surgido servicios adicionales gratuitos para usuarios, que incluyen invitación a speed networking (conocer potenciales clientes y proveedores optimizando el tiempo), programa de aceleración de empresas intensivo, auditoría de página web y de presentaciones Power Point, cursos de Educación Financiera, y consultoría para ahorro en telecomunicaciones, entre otros.

"Tras poco más de 2 años ofreciendo el servicio completamente gratis, a partir del 2 de mayo de 2020, hemos decidido complementarlo con un perfil Premium, manteniendo por completo la opción gratuita, así como todas sus características. Esta opción Premium, incluye por 50€/año la opción de publicitar hasta 50 productos o servicios y 10 noticias en el blog, todo ellos con posicionamiento SEO incluido, además de utilizar 10€ para Adwords, comprando visitas a Google. Pensamos que la actual crisis provocada por el Covid-19 ha supuesto un gran revés para la pequeña empresa, y acceder al mercado online no le resultará fácil, pero al menos, con este tipo de servicio, los autónomos y las pymes podrán colaborar para competir ante los nuevos retos", concluyen desde Comercio Inteligente.

