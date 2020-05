Biocryptology desarrolla una solución para evitar el fraude en el sector logístico Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 14:29 h (CET) Se trata de una tecnología sencilla y fácil de implementar para la identificación del destinatario en la entrega de pedidos online evitando el contacto entre personas Biocryptology, la empresa europea de tecnología para la autenticación e identificación del usuario, apuesta por aportar seguridad al sector de la distribución y la logística como elemento clave para potenciar el comercio online. Para ello, ha optimizado su tecnología para identificar al receptor de cualquier envío evitando el contacto con el mensajero, preservando así la seguridad de ambos y asegurando la entrega correcta.

Con motivo de la crisis del COVID-19, la venta online se está disparando y algunos sectores como el de alimentación han aumentado más de un 200% su negocio online. Los comercios se han dado cuenta de que la venta por internet puede ser la solución en estos tiempos de confinamiento y de cara al futuro. Un estudio elaborado por ‘We Are Social’ apunta que en nuestro país el porcentaje de internautas que aseguran pasar más tiempo comprando en internet es del 25%, por encima de Francia (24%). Esto afecta a los negocios de logística distribución, que se exponen eventuales problemas y fraudes en las entregas porque no pueden realizarlas en mano debido a la pandemia.

“Por razones de seguridad e higiene, los repartidores deben minimizar el contacto con los clientes y por eso algunas compañías de reparto a domicilio han suprimido la identificación y firma del receptor, lo que puede provocar fraudes y malentendidos”, comenta Raúl Legaz, director de la compañía. “Las quejas y reclamaciones de los consumidores sobre paquetes no recibidos van en aumento y suponen un problema muy serio, en particular cuando se trata de productos caros como teléfonos móviles”.

Para evitar las malas prácticas, Biocryptology ha alineado su tecnología de identificación biométrica para que las empresas del sector logístico puedan acreditar la entrega de sus pedidos sin necesidad de contacto físico con el receptor de manera rápida y segura. Basta con integrar Biocryptology en su gestión de envíos. Por su parte, el destinatario deberá descargar en su móvil la aplicación gratuita de Biocryptology y escanear el código QR del paquete para identificarse y, de esta forma, acreditar la entrega.

Esta tecnología se puede aplicar también en los lockers, las taquillas inteligentes que se sitúan en centros comerciales, urbanizaciones etc., que recogen los pedidos y que funcionan mediante la introducción de un código que la empresa de mensajería atribuye a cada paquete. Para evitar el contacto de las teclas y la exposición a posibles contagios, la biometría permite la identificación del usuario mediante el escaneo de un código con su móvil, preservando la seguridad de repartidores y clientes.

Biocryptology utiliza la biometría para la identificación del usuario mediante el uso de la huella, el iris o la cara. Su tecnología evita la suplantación de identidad y facilita todos los procesos que tengan que ver con la identificación del usuario en sitios web y con la gestión de los pagos online de forma segura y sencilla, cumpliendo los requisitos de doble autenticación que establece la nueva regulación europea de servicios de pago digitales PSD2.

Biocryptology está presente en varios sectores, entre los que se encuentran la formación online, el control de acceso de los empleados en las empresas, así como el acceso con datos biométricos a entornos físicos tales como ferias, eventos deportivos o conciertos.

Con este nuevo desarrollo, Biocryptology apuesta por dar respuesta a los problemas de seguridad que el coronavirus está generando y ofrecer una solución segura y fácil de implementar para el desarrollo del sector logístico y del comercio online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.