​El despertar de los juguetes sexuales va más allá del confinamiento

lunes, 4 de mayo de 2020, 11:40 h (CET) El gran grueso de la población en España sigue confinada en casa. El Gobierno ya ha anunciado que a partir del 2 de mayo se relajarán algunas medidas restrictivas y se permitirán algunas actividades en el exterior, como los paseos. Desde el domingo 26 de abril los niños menores de 14 años pueden salir a la calle acompañados de un adulto y la idea que maneja el gobierno es aprobar medidas similares para las próximas semanas.



Durante todo este tiempo en casa, los españoles han tenido que reordenar su vida para pasar horas y horas en casa sin caer en el aburrimiento. Algunas de las prácticas más comunes han sido el ejercicio físico, iniciarse en la gastronomía, videollamadas con familiares, vermús virtuales, juegos de mesa, la lectura, los videojuegos, la música... pero también el sexo, y en particular los juguetes sexuales.



Cuando se inició el confinamiento, las ventas de estos artículos eróticos descendieron mínimamente, pero esto tiene más que ver con las dudas sobre los peligros que podía acechar el uso de los juguetes que por el propio interés.



Cómo ha crecido la venta de juguetes sexuales Algunas marcas de juguetes sexuales anunciaban ya antes del confinamiento que sus cifras de venta globales se estaban multiplicando por encima de sus previsiones iniciales para 2020. En los tres primeros meses del año, el aumento es superior en un 50% a lo que esperaban.



En Italia las ventas eran superiores a las previsiones en un 60%, en Francia un 40% mientras que en España este aumento era de un 35%. Más sorprendentes son los datos en Estados Unidos y Canadá, con cifras de crecimiento en torno al 75% y el 135%. Y todos estos datos eran únicamente entre el 1 de enero y el 10 de marzo, cuando todavía no se habían tomado medidas de aislamiento social tan restrictivas.



Otro dato interesante es el que aporta la agencia Reuters, que afirma que en países como Colombia la compra online de juguetes eróticos de todo tipo ha crecido en un 50% y algunos de ellos están agotados.



Dinamarca, Nueva Zelanda o Reino Unido son algunos ejemplos más. Una de las firmas más potentes del sector, Lelo, ha visto como sus ventas han crecido hasta en un 60% en las últimas semanas.



En España, tras los primeros días del confinamiento, la situación se estabilizó y parte de la población entendió que esta nueva normalidad iba a durar varias semanas. Entonces, el aumento de ventas creció exponencialmente, como ha ocurrido en otros países. Muchos usuarios se animaron a comprar este tipo de juguetes, como una forma más de entretenimiento y estimulación.



Cuáles son los juguetes más vendidos en el confinamiento Los succionadores son los productos estrella en estos momentos. Estos juguetes ya estaban de moda desde finales del año 2019, por lo que esta situación anómala ha servido para que sigan siendo líderes de ventas.



Uno de los succionadores más demandados por las usuarias es Sona 2 Lelo. Este fabricante sueco es uno de los más conocidos en el sector. Podrás encontrar una gran oferta de Juguetes eróticos Lelo, entre otros, succionadores de clítoris, vibradores, estimuladores, un sinfín de juguetes sexuales tanto para hombre como para mujer.



Los succionadores tienen también su producto análogo para chicos. El F1S Developer's Kit Red de Lelo es también de los más exitosos. Esta firma premium de gama alta ofrece con este estimulador un aparato que masajea al pene con ondas sónicas y que puede conectarse con una app.



Tampoco faltan en esta lista los huevos vibradores, los dildos y productos de higiene. Este último aspecto es importante, al tiempo que se ha ido aceptando la idea de que los juguetes eróticos son recomendables para gozar de una mejor salud sexual y conocerse mejor individualmente o en pareja, también se ha extendido la idea de la higiene y las prácticas sexuales seguras y sin riesgo.



Los juguetes sexuales se suman así al conjunto de prácticas que ponen en marcha muchos ciudadanos para enfrentar los episodios de estrés y decir adiós a largas jornadas de monotonía. Sin embargo, no debemos olvidar que el interés por estos juguetes ya era muy creciente antes de que se iniciaran los periodos de confinamiento en todo el mundo.

