​¿Por qué la cultura despierta, cada vez más, el interés de los inversores?

lunes, 4 de mayo de 2020, 11:38 h (CET) La sociedad, en general, parece cada vez más consciente de la importancia que tiene la cultura como patrimonio de un país y como representación de unos valores y forma de vida comunes. La cultura es un elemento clave para representar la sociedad, pero también para transformar la misma y añadir una mirada crítica y adelantada a su tiempo.



La cultura o el arte se manifiestan a través de múltiples disciplinas que generan oportunidades para todos (artistas, inversores y sociedad). El cine, el teatro, la música, los videojuegos o la literatura favorecen el desarrollo social y personal y permiten cultivar la mente y favorecer un espíritu crítico y libre en los ciudadanos. No es de extrañar, por tanto, que la inversión en el sector cultura haya crecido progresivamente en los últimos años.



La lista de inversores en el ámbito cultural es cada vez más amplia y empresarios de todos los sectores y empresas muy diversas han encontrado en el sector cultural una vía rentable y atractiva para diversificar sus inversiones. Inversores particulares, mecenas, bancos online e incluso fondos de inversión están detrás de este gran auge del sector cultural. Pero, ¿por qué resulta un sector cada vez más atractivo para invertir?



¿Por qué la cultura atrae cada vez más inversiones? Podríamos citar decenas de claves que explican en gran medida el auge inversor en el sector cultural, pero quizás las más interesantes son las que se muestran a continuación:



Creación de contenidos innovadores Se considera que el sector de la cultura es el mayor originador y creador de nuevas iniciativas de contenidos que establecen nexos en la sociedad. El sector cultural, a través de sus diferentes disciplinas artísticas, permite a los inversores trasladar algunas de sus ideas respecto al funcionamiento de la sociedad o contenidos de moda. De esta forma pueden favorecer indirectamente la evolución de otros negocios que se influencian por los movimientos culturales y sociales. El resultado, una mayor creatividad y originalidad en el mundo de la cultura evitando que ideas realmente buenas se queden en un cajón por falta de inversiones.



Promoción de valores Muchos inversores y empresas apoyan el sector cultural económicamente porque se considera la vía más efectiva y directa para trasladar y dar a conocer una serie de valores que consideran beneficiosos para la sociedad. Valores como la libertad, la tolerancia, el respeto o la solidaridad son algunos de los más comunes. La promoción de valores favorece que los ciudadanos puedan acceder a contenidos culturales variados con multitud de puntos de vista diferentes en el tratamiento de problemáticas similares. Esto ayuda a desarrollar el espíritu crítico en la sociedad al poder contraponer diferentes valores sociales al consumir distintos elementos culturales (cine, teatro, literatura...).



Desarrollo personal Los inversores también encuentran el sector cultural una vía para promover la realización personal de la sociedad en la que viven. Las personas necesitan desarrollar sus inquietudes y, mientras unos disfrutan con otro tipo de ocio como el deporte, otros ciudadanos necesitan consumir contenidos culturales. Esto ayuda a crear una sociedad más diversa y con más opciones de enriquecimiento y crecimiento personal. Además ayudan a incrementar la motivación en las personas y mejoran su estado de ánimo. Esto puede ser beneficioso para crear una sociedad más satisfecha y feliz, que incluso se puede traducir en un mayor consumo y crecimiento económico.



Rentabilidad económica La rentabilidad económica es un elemento clave para justificar el crecimiento de las inversiones en el ámbito de la cultura. Los proyectos culturales además de cultura pueden ser una excelente inversión para quienes desean conseguir una rentabilidad para su dinero. Los datos del sector cultural en España están en su mejor momento: el año 2019 fue el mejor año de la historia para la música en vivo, el sector de los videojuegos batió un nuevo récord de facturación, el sector editorial ha crecido gracias al empuje del libro en papel y Madrid se ha convertido en el "Broadway europeo" por su gran oferta de musicales. Datos que, sin duda, atraen cada vez más inversiones.



Como se puede apreciar son muy variados los motivos que están atrayendo a cada vez más inversores a financiar proyectos culturales. El momento tan extraordinario que está experimentando el sector en nuestro país nos convierte en una de las potencias culturales y artísticas de toda Europa.

