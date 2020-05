... Y dar trigo

Como todos los dichos populares está basado en la razón y en la evidencia. Desde todos los púlpitos políticos, culturales y religiosos no se para de prometer, prometer y prometer. Horas y horas hablando de lo divino y de lo humano sin descender a la realidad de los hechos.



Se hacen campañas, manifiestos y concentraciones a favor de aquellos que tienen o han tomado otras opciones sexuales o familiares. Muchos presumen de sus amigos gays desde la lejanía, o de la exhibición de los mismos como algo políticamente correcto. Otros tomamos estos temas desde la aceptación y el respeto consistentes en su tratamiento como iguales. Ni mejores, ni peores.



Esta reflexión me viene propiciada por la actitud del Papa Francisco que me hace considerarla como mi buena noticia de hoy. La copio directamente del Diario La Nación firmado por Elisabetta Piqué:



“En medio de los estragos económicos causados por el coronavirus, el Papa Francisco le envió ayuda a un grupo de transexuales latinoamericanos que se quedaron sin clientes a través del limosnero papal, el cardenal polaco Konrad Krajewski. La historia salió a la luz gracias a don Andrea Conocchia, párroco de la localidad litoral romana de Torvaianica, que le reveló a la agencia italiana adnkronos este nuevo gesto”.



El artículo continúa diciendo:

"En el cúlmine de la emergencia coronavirus, para mi sorpresa, llegaron a mi iglesia de la Beata Virgen de la Inmaculada un grupo de transexuales, casi todos latinoamericanos. Pedían ayuda porque con el Covid ya no tienen clientes en la calle", contó este sacerdote. Conocchia admitió que al principio quedó un poco estupefacto, pero enseguida también impactado por la religiosidad y solidaridad que hay en esta comunidad de transexuales, que comparte los gastos de alquiler e intenta ayudarse como puede. Tanto es así que no sólo pasó a darles ayuda económica, sino también, espiritual. Así, un día les dio la idea de escribirle una carta al Papa. Poco después, apareció en Torvaianica con víveres y dinero el cardenal Krajewski, apodado "el Robin Hood" del Papa porque el año pasado infringió la ley al ayudar a restablecer la luz eléctrica en un edificio ocupado abusivamente por diversas familias y que suele salir de noche con una camioneta a repartir ayuda a los sin techo de Roma. Conmovidos por la ayuda, a través de Krajewski los transexuales le enviaron al exarzobispo de Buenos Aires un mensaje vocal de agradecimiento, por supuesto en español.



"Es cierto que los hemos ayudado: Vengan a mí, todos ustedes, que están fatigados y oprimidos, y los refrescaré, dice Jesús. Es el Evangelio. Estas personas son seres humanos que tenían hambre. Y todos somos hijos de Dios ", explicó Krajevski al Corriere della Sera.

Krajevski, llamado "don Corrado", incluso contó que, en medio de la crisis económica provocada por el coronavirus, ya desde otras parroquias le señalaron problemas similares, con prostitutas que ya no tienen más nada para comer. "Pido los datos bancarios de estas parroquias y les giro el dinero necesario. La caridad del Papa es para cualquiera que sufre. En Pascua le hemos llevado miles de paquetes a presos, entre los cuales había transexuales y prostitutas", contó el limosnero. "Mi tarea es ayudar a quien lo necesita y vaciar la cuenta para la caridad del Papa. Si está vacía, está bien y cuando se vacía, por suerte siempre hay benefactores que siguen donando", detalló.



Hasta aquí la noticia que no tiene desperdicio. El representante de Cristo en la tierra no hace acepción de personas. Nos vuelve a recordar que nos acepta a todos como somos. Y el que esté libre de pecado… que tire la primera piedra. Sin orgullo de género de ningún tipo.



Sigo pensando en quién es más responsable de la esclavitud que lleva consigo la prostitución. ¿Es la persona que no encuentra otra salida que la venta o el alquiler de su cuerpo? ¿Es el que la ha seducido y abandonado a su suerte? ¿Es el proxeneta que la explota? ¿Es aquél que compra o alquila ese cuerpo? ¿Quién es el prostituto-prostituta? Pienso que el oficio más viejo del mundo nació por culpa de los cabritos más antiguos del mundo.



Termino recordándoles. La buena noticia de hoy es que Francisco (y otros muchos) predican y dan trigo.