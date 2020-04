TransPerfect hace efectiva la donación de material informático a familias sin recursos

La compañía, gracias a la intermediación de BIT Habitat, ha hecho entrega de una decena de equipos que se distribuirán a través del Consorci d’Educació de Barcelona La multinacional de soluciones tecnológicas y servicios lingüísticos TransPerfect ha respondido a la iniciativa de suministro de material informático a familias barcelonesas sin recursos con la donación de una decena de equipos, que serán distribuidos por Consorci d’Educació de Barcelona.

Con la entrega de estos ordenadores y sus periféricos, TransPerfect se suma a esta iniciativa en la que el Centro de Innovación Urbana Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) ha ejercido como mediador entre las entidades participantes y los agentes municipales, así como de altavoz de la iniciativa a través de las redes sociales del Ajuntament de Barcelona.

Entre otros beneficios, la donación permitirá a los miembros en edad escolar de estas familias afrontar con garantías una recta final del curso académico en la que la formación a distancia ganará especial protagonismo. El aprendizaje virtual es una de las principales áreas de especialización de la multinacional estadounidense, que cuenta con una notable experiencia en la superación de los retos asociados al desarrollo y aprovechamiento máximo de capacidades.

Vídeos corporativos gratis de prevención

Al margen de esta acción solidaria, TransPerfect presenta otra iniciativa con vistas a la reincorporación de miles de trabajadores sus puestos de trabajo. La multinacional ─ que cuenta con una oficina en Barcelona – pone a disposición de las empresas españolas una útil herramienta para concienciar a sus empleados con un vídeo de buenas prácticas de prevención del COVID-19, al que podrán incorporar su imagen corporativa de forma totalmente gratuita.

El plazo de entrega del vídeo, que ha sido producido en una decena de idiomas (entre ellos, español), es de 24 horas (sin logo) y de tres a cinco días, con el logo personalizado. TransPerfect ha habilitado un correo electrónico (c19video@transperfect.com) para dudas y consultas.

Enlace al vídeo de buenas prácticas de TransPerfect.

Sobre TransPerfect

TransPerfect es el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas y tecnológicas para el comercio mundial. Desde sus oficinas en más de 100 ciudades de seis continentes, TransPerfect ofrece una gama completa de servicios en más de 170 idiomas a clientes de todo el mundo. Más de 5 000 organizaciones mundiales emplean el conjunto de productos GlobalLink® de TransPerfect para simplificar la gestión del contenido multilingüe. Con un compromiso sin precedentes con la calidad y el servicio al cliente, TransPerfect está plenamente certificada por las normas ISO 9001 e ISO 17100. TransPerfect tiene su sede mundial en Nueva York, con sedes regionales en Londres y Hong Kong. Para obtener más información, visitar www.transperfect.com.