Atos desarrolla el sistema de gestión de la epidemia COVID-19 de Viena

Atos, líder global en transformación digital, ha desarrollado y puesto en marcha en la ciudad de Viena la plataforma digital EpiSYS, un Sistema de Gestión de Epidemias (EMS) para mejorar el control de la propagación de las enfermedades infecciosas como la Covid-19 La plataforma de EpiSYS almacena y gestiona todos los datos de los pacientes y los datos relacionados con el virus - incluyendo el seguimiento y localización de los informes de incidentes de los pacientes, en tiempo real – y se pondrá a disposición de otros municipios y provincias de Austria a finales de la semana.

EpiSYS - Un eficiente sistema de gestión de epidemias

EpiSYS se puso en funcionamiento a principios de marzo para ayudar a gestionar la epidemia del coronavirus. Permite a los profesionales de la salud (médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, etc. y los que trabajan en la parte administrativa) identificar a los pacientes relevantes, ver y añadir a los datos de los pacientes, y aprender y mejorar en tiempo real diferentes definiciones de casos para mejorar la respuesta al virus. Construido sobre un sistema de gestión inicial, creado por Atos en 2015, desde entonces ha sido actualizado, mejorado y adaptado para soportar el actual virus COVID-19.

Una de las principales ventajas del sistema es que todos los procesos -desde el primer síntoma de una enfermedad, hasta la coordinación de todas las medidas necesarias y la comunicación entre las diversas personas involucradas- están apoyados y documentados automáticamente. Además, el seguimiento de los contactos permite registrar detalladamente a todos los implicados, incluidos los del entorno inmediato de la persona afectada por la enfermedad.

El sistema se ampliará para su uso en toda Austria

EpiSYS está disponible para ser usado por otras autoridades locales. Puede modificarse y ampliarse individualmente según sea necesario, y sincronizarse rápida y fácilmente con el sistema EMS del gobierno central de Austria.

"EpiSYS nos proporciona un eficiente sistema de gestión de epidemias que nos da una visión general precisa de la situación epidemiológica y se utiliza como base para las decisiones estratégicas en la crisis de COVID-19", señala Birgit Fyktas, Gestión de Crisis Médicas / Dirección Médica Estatal de Viena, MA 15.

"En estos tiempos difíciles, la importancia de utilizar soluciones digitales se está haciendo evidente, ya sea para mantenerse en contacto con la familia y los amigos, para mantener los negocios en funcionamiento o para aliviar a las personas que actualmente están haciendo todo lo posible para superar la crisis de COVID-19. En nombre de todo el Grupo Atos, les agradezco sus incansables esfuerzos. Su compromiso nos protege a todos y nos da esperanza", añade Johann Martin Schachner, Director General de Atos en Austria.

Atos seguirá colaborando en la ampliación de la plataforma de salud electrónica, que se creó como parte de la estrategia de TIC de la ciudad de Viena. Esta plataforma también incluye el sistema de gestión de vacunas ImpfSYS.

