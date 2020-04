​Seres queridos y seres no queridos

Las cifras de muertos por la pandemia, más o menos exactas, alcanzan al día de hoy nada menos que veinticuatro mil personas, según datos del Ministerio de Sanidad. Pero los números causan menos impresión que ver los ataúdes en el Palacio de Hielo, o los que están apilados en cualquier cementerio a la espera de su entierro o cremación.



Al mismo tiempo que se iban contando los muertos, los medios de comunicación repetían de forma reiterada que los familiares no habían podido acompañar a sus “seres queridos”.



No dudo del cariño que pudieran sentir muchas familias por sus difuntos, pero cuando veo la cantidad de personas fallecidas en residencias de ancianos me quedo desazonado y triste.



Cuando era más joven, hace ya años, un grupo de matrimonios, como una forma de voluntariado, visitábamos cada semana algunas residencias para hacer compañía a los mayores que no recibían visitas. Unos justificaban la ausencia de su familia en la tarde del domingo porque, seguramente, tendrían otras ocupaciones importantes, pero otros nos manifestaban su tristeza por el olvido en que los habían dejado sus hijos, que llevaban tiempo sin visitarlos o que los habían llevado a la residencia para ocupar su vivienda.



Pero si lo de “seres queridos” hay que tomarlo “a beneficio de inventario” hay otros seres “no queridos” que son los bebés abortados por medios químicos o quirúrgicos por sus madres, que están convencidas de que ejercen un derecho: el derecho a abortar.



Desde 1985 en que el ministro Fernández Ordóñez consiguió la aprobación de la ley que tenía el engañoso título de “ley de despenalización del aborto” hasta llegar a hoy en que abortar un niño es como sacarse una muela, se han producido en España casi 2,3 millones de abortos registrados, según informe del Instituto de Política Familiar. Son prácticamente cien mil abortos al año, cifra muy superior a los fallecidos por el coronavirus como puede observarse a simple vista. Pero los cadáveres de estos niños no tienen ni que prepararles un ataúd, quedan como restos de laboratorio o son vendidos por partes para obtener células madre o productos de belleza



El Fondo de Naciones Unidas para la población (UNFPA), muy progre siempre, ha insertado el aborto en su análisis de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible como “el derecho a la salud sexual y reproductiva”, es decir, el aborto. La UNFPA viene apoyando el derecho al aborto seguro, con la máxima extensión legal posible y es más, las organizaciones benéficas de ayuda a la infancia están instando a la Unión Europea a incluir la Salud Sexual y Reproductiva en las medidas para afrontar la amenaza del COVID-19 ¿?



En España el aborto ha sido libre de hecho desde 1985 y desde el 2010 de derecho, como un anticonceptivo más. Un dato: 9 de cada 10 abortos se realizan en centros privados que facturan más de 60 millones de euros al año (y parece que no han tenido que cerrar por la situación actual)



Con menos nacimientos que defunciones la pirámide demográfica esta cada vez más invertida y se habla de la España vaciada o de la España envejecida, sin que nadie le ponga remedio, por el contrario, algunos miembros del gobierno andan pergeñando una ley para la eutanasia, disfrazada de despenalización del suicidio asistido.