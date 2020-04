Un 87% de los usuarios de transporte público piensa no utilizarlo tras el confinamiento según Skateflash.com Comunicae

martes, 28 de abril de 2020, 10:04 h (CET) El fabricante de vehículos de movilidad personal Skateflash a encargado una estudio muestral a Acierta Servicios donde se analizan las intenciones de los ciudadanos en cuanto a movilidad urbana tras el fin o la relajación del confinamiento provocado por la crisis del COVID19 En la encuesta telefónica que cuenta con una tamaño muestral de 2054 encuestados se pregunta a los ciudadanos si piensan variar sus costumbre en cuanto a los trayectos por la ciudad derivados de trabajo u ocio.

Uno de los aspectos más destacables que se derivan de la encuesta es la reticencia de muchas personas a utilizar el transporte público convencional como metro o autobús.

Un 51,7 % de los usuarios encuestados que se declararon usuarios de metro o autobús mostraron sus reticencias a seguir usando el transporte público tras el confinamiento.

No obstante, casi un 87 % de los usuarios que mostraron reticencias al uso del transporte público, también lo hicieron con el uso del coche como medio de transporte alternativo.

Preguntados por qué medio alternativo preferirías se decantaron en su mayoría por los V.M.P.

Bicis, motocicletas y patinetes eléctricos son las alternativas preferidas al transporte público por los encuestados

Según la encuesta encargada por Skateflash un 22,3 % se decantaron por el uso de bicicletas (Ya sean asistidas o convencionales) un 31,2 por los patinetes eléctricos, un 27,3 & por las motocicletas y un 16,9 por el coche y 2,3 % por otros.

De los resultados derivados de la encuesta skateflash.com destaca que el panorama de la movilidad urbana tras el confinamiento va a variar de una manera substancial apostando por el uso de V.M.P. ya sea en su alternativa compartida o de uso privativo.

Motivos de elección del medio de transporte alternativo

Preguntados por los motivos de elección de un V.M.P. u otro los encuestados destacaron la baja inversión necesaria en cuanto a bicicletas y patinetes eléctricos, dado que en la actualidad no requieren ni seguros ni matriculación y muchos usuarios ya cuentan con algunos de ellos en sus hogares.

