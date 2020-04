Aretha La Galleta se suma a la tendencia del cannabis con Beauté Mediterránea Comunicae

martes, 28 de abril de 2020, 12:03 h (CET) La influencer con más de 400.000 seguidores, presenta Hemp & CBD Line de Beauté Mediterránea, la gama de productos que reequilibran la piel de manera natural. /Una colección elaborada a base de concentraciones de aceite de cannabis con CBD, un componente altamente nutritivo que ayuda a elimina rojeces y granitos. Las fórmulas de esta nueva línea contienen Hechy Complex, un conjunto de aceites que proporcionan una potente fuente de protección para la piel ¿Lo último en belleza? El Cannabis o CBD. Se trata de un ingrediente con infinidad de propiedades y beneficios para la piel, entre ellos que es altamente antioxidante, antinflamatorio, hidratante y relajante. Y especialmente beneficioso para pieles sensibles, grasas o con tendencia al acné.

Aretha La Galleta, influencer con más de 400.000 seguidores en sus redes, se suma a la tendencia y apuesta por el sérum Super Green Concentrate de Beauté Mediterránea. Aretha afirma que gracias a su base de aceites considerados “Super Foods” como el aceite de cannabis, aguacate, chía, romero y oliva “ayuda a desinflamar pieles alteradas, es altamente hidratante, nutritivo, contribuye a reequilibrar la piel alterada con rojeces o con granitos y ¡no deja rastro graso!”

Así presenta Aretha la nueva gama de productos Hemp & CBD Line de Beauté Mediterránea. Se trata de una línea elaborada a base de concentraciones de cannabis y CBD que ayuda a reequilibrar, controlar e hidrata la piel que tanto sufre por factores dañinos externos como la polución, la calefacción o el aire acondicionado o internos como el estrés.

La instagramer, una enamorada del cuidado natural, en su daily routine incluye productos veganos, cruelty free y libres de parabenos como el sérum Super Green Concentrate de Beauté Mediterránea.

Alba Usart, directora de marketing de Beauté Mediterránea, ha trabajado estrechamente con el equipo técnico y de I+D+i en el proceso de esta nueva propuesta cosmecéutica. “Es un producto, junto con el resto de la colección, desarrollado durante meses y seleccionando cada uno de los ingredientes con mucho cariño, todo ellos con el objeto de obtener una fórmula vegana de alta calidad y a un precio asequible” comenta. “Las rojeces en la piel debido al estrés tras semanas utilizándolo desaparecen así como los granitos inflamados… ¡este sérum es brutal!” afirma.

La formulación contiene Hechy Complex un complejo que está compuesto por un conjunto de aceites reconocidos como “Super Food” y que juntos proporcionar una potente fuente de hidratación, protección, nutrición, suavidad y sensación calmante para la piel. Se trata de formulación única en el mercado que ha sido desarrollada durante meses y que está patentada por el área de I+D de Laboratorios Rofersam para Beauté Mediterránea.

El cáñamo es tendencia

Beauté Mediterránea siempre busca nuevas fórmulas y texturas altamente comprometidas con el medio ambiente. En esta ocasión el ingrediente estrella de Hemp & CBD Line es el cáñamo, un elemento increíble para el cuidado de la piel y el cabello que calma y reduce la irritación.

El cáñamo ha resurgido como remedio natural para calmar cuerpo, mente y espíritu. Se trata de un ingrediente versátil con una gran variedad de beneficios que además controla los procesos naturales de la piel para regularla y beneficiar su hidratación. Además, el aceite de ccannabis contiene CBD, un componente altamente nutritivo.

La colección de productos está formulada a partir de aceites de cáñamo, oliva, romero, chía (reconocido como gran antioxidante rico en Omega 3 y Omega 6), aguacate y Squalane, un emoliente protector obtenido a partir del aceite de oliva. Toda una inyección de fito-nutrientes naturales para la piel que aportan una sensación de confort, elasticidad, protección, hidratación y suavidad de rápida absorción y que no deja rastro graso.

Beauté Mediterránea sigue desarrollando productos con nuevas formulaciones que incluyen ingredientes y propiedades altamente efectivas. El secreto de la marca es la elaboración de formulaciones combinando ingredientes ecológicos de origen natural con otros de origen sintético no tóxicos para asegurar así la máxima eficiencia de los resultados. A veces los ingredientes naturales por sí solos no ofrecen un resultado eficiente y es por ello por lo que mezclando la naturaleza con ciencia Clean Beauty se consiguen resultados visibles en la piel y cabello

La nueva gama Hemp & CBD Line está compuesta por productos tanto para la piel como para el pelo y contiene sérum, cremas, gel de baño y crema corporal, así como también champú y mascarilla para el cuidado del cabello.

Acerca de Rofersam

Rofersam S.A. nace en 1979 en Barcelona. Su fundador, Elías Sánchez Porras, invirtió en su vocación y llevó su carrera profesional al sector de la belleza tras una larga trayectoria en la cosmética suiza. En 2018 la firma facturó 5 millones de euros y hoy cuenta con 21 empleados.

Desde sus inicios, Rofersam S.A. se especializa en la cosmética profesional para ofrecer una respuesta integral desde la formulación al envasado. Rofersam desarrolla y fabrica productos cosméticos y de perfumería con la máxima innovación cosmética y bajo un sello de calidad, eficacia y seguridad. Para Rofersam, firma con el certificado Ecocert, la cosmética es Ciencia, Arte y Belleza.

