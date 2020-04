Concurso SEO (Posicionamiento web) y marketing digital en España 2020 Comunicae

martes, 28 de abril de 2020, 13:03 h (CET) 7.000 euros o 50.000 euros son algunos de los premios que se otorgan a los ganadores de los concursos de SEO. 'Sock Data se come tu bocata', concurso SEO organizado por Sock Data de David Aayala y Brayan Giménez En el mundo del marketing digital, especialmente en el SEO (Posicionamiento web), cada año se hacen diferentes tipos de Concursos, Juegos y eventos en el que se han otorgado premios de hasta 7.000 euros en efectivo, herramientas digitales (softwares), ofertas de trabajos y muchos premios más. Este 2020 no es el año para hacer excepción. Ha finalizado ya el primer concurso de 3.000 euros, y en este momento existen 2 concursos más activos.

Uno de los concursos que hace bastante eco en la comunidad ahora mismo es la de 'Sock Data se come tu bocata', un concurso SEO organizado por la Agencia de Marketing Sock Data, agencia principalmente dirigida por Davida Ayala de Soywebmaster y Brayan Giménez.

¿En qué consiste el concuro 'Sock Data se come tu bocata'?

Este concurso consiste en posicionar en primera posición dicha keyword en google.es para la fecha 10 de mayo, 10:00 hora española.

¿Quienes pueden participar?

Pueden participar todas las personas que cuenten un sitio web o blog, con un nombre de dominio propio (y que le guste los retos). Para la entrega del premio se contactará con el o los ganadores por medio de algún correo electrónico o formulario de contacto dentro de la web ganadora.

¿Cuánto dura el concurso?

'Sock data se come tu bocata' inició el pasado 20 de abril y tendrá fin el 10 de mayo, en total serán 20 días de juego para los SEO'S que participen en este concurso.

¿Qué hacer para participar?

Para participar es necesario cumplir con las bases y reglamentos del concurso establecido por los organizadores, leer bases en el siguiente enlace https://bit.ly/SockData.

Además de este concurso en Francia también se está dando un evento con premio de hasta 50.000 euros. Este evento finalizará en junio de este año y la competencia consiste en posicionar la palabra clave: Qwanturank para el motor de búsquedas qwant.com en la versión francesa. Al igual que el concurso anterior pueden participar todas las personas que así lo deseen.

A continuación detallan una lista de concursos que se han realizado en España durante los últimos años (estos son algunos, se sabe que estos concursos llevan ya muchos años realizándose organizados por diferentes SEOS, Agencias de Marketing, Foros, entre otros.)

Seo HERO - Organizado por WIX

WIX SEO - Organizado por WIX

Cantineoqueteveo - Organizado por José Marquez (PrensaRank)

Dinorank de desplaza y enlazalia te enlaza - Dean Romero (Blogger3cero)

JuegoSEO - Por Iñaki Huerta

Qwanturank - Qwant.com

Tormenta Nichera - Blogger3cero Participar en estos concursos es sin duda alguna de las formas para aprender SEO de la competencia, ya que en su mayoría aplican estrategias inusuales con el fin de ganar.

