El nuevo portal de internet que responde a todas las preguntas sobre cientos de empresas

martes, 28 de abril de 2020, 13:47 h (CET) Se acabaron las búsquedas interminables para contactar con empresas y las esperas en números de atención al cliente que no ofrecen soluciones. Aquí https://telefono-informacion-24h.com/ se facilita toda aquella información de interés considerada útil para el cliente El nuevo sitio web se ha convertido en el directorio más completo para buscar información de empresas a escala internacional. Aquí se encuentra toda la información que el cliente necesita conocer sobre la empresa que esté buscando, desde un solo lugar.

Este nuevo portal no es solo un buscador más de teléfonos de atención al cliente, en ella se encuentra toda la información de interés sobre cientos de compañías. Además, se ofrecen diferentes vías de contacto para que se puedan llevar a cabo múltiples gestiones en relación con la empresa. Desde consultar un número de atención al cliente, hasta conocer el correo del soporte técnico de una empresa.

En esta página se puede encontrar la historia de las empresas, así como las distintas formas de contactar con diferentes departamentos de las compañías. En esta página web no solo se encuentra el contacto de empresas, también hay información acerca de organismos públicos y particulares, como puedan ser el teléfono agencia tributaria o el número para pedir cita para el DNI.

En este portal se encuentran empresas de todos los sectores, ya sean aerolíneas (teléfono de Iberia), transporte (número de teléfono de Correos), electrónica (teléfono atención al cliente de Samsung) o ayuntamientos (teléfono Ayuntamiento de Madrid), entre muchos otros. Por si fuera poco, el buscador ayuda a localizar la empresa que el cliente esté buscando en caso de que no recuerde el nombre. Además, se ponen a disposición sugerencias para localizar empresas relacionadas en el sector de manera que el cliente pueda disponer de información adicional en relación con su búsqueda.

Sea cual sea el motivo de una búsqueda en el nuevo portal de internet https://telefono-informacion-24h.com/ se encuentran las respuestas a todas las preguntas sobre cientos de empresas, organismos y particulares.

