CitNOW permite a los talleres gestionar clientes a distancia con su tecnología contactless

martes, 28 de abril de 2020, 13:55 h (CET) CitNOW, en su compromiso por ofrecer a los profesionales de posventa las herramientas necesarias para adaptarse a la nueva situación de distanciamiento social, y desempeñar su trabajo a distancia de la manera más eficaz posible, pone a disposición de los profesionales de taller su tecnología contactless para la gestión online de sus clientes La App Taller de CitNOW permite informar al cliente de aspectos fundamentales del proceso de reparación o revisión de su vehículo, todo ello de manera remota y sin ningún tipo de contacto.

Una vez confirmada la cita online e informado de las condiciones de la recogida del vehículo, el cliente recibirá un vídeo en el que podrá visualizar con toda comodidad el estado de su coche, incluyendo una información detallada sobre las operaciones que precisa, así como también la explicación del coste del servicio. El vídeo lleva adjunto un presupuesto que el cliente puede aprobar online desde cualquier dispositivo.

Esta aprobación llega directamente a un asesor de servicio, lo que supone una gran comodidad tanto para el cliente como para el taller, que no pierde tiempo innecesario intentando localizar al cliente para la aprobación de los trabajos.

Tras aprobar las reparaciones, el cliente tendrá un completo vídeo de seguimiento del proceso, comprobando de esta manera que se cumple en todo momento con las normas de higiene establecidas por las autoridades competentes. Un nuevo vídeo informa al cliente de la finalización de los trabajos, explicación y procedimiento para abonar la factura y confirmación de la hora de devolución del vehículo.

“El smartvideo personalizado está demostrando ser un soporte muy eficaz para agilizar las operaciones de postventa en esta situación de obligado distanciamiento social, y es el complemento ideal de los programas de Recogida y Entrega de muchos concesionaros”, comenta Manuel de la Guardia, Director General de CitNOW Iberia. “Gracias a la tecnología online, CitNOW desarrolla soluciones especialmente útiles en estos momentos para apoyar a todo el proceso de posventa del automóvil”.

CitNOW aúna las ventajas de transparencia y claridad con la capacidad de gestionar los clientes a distancia respondiendo con un vídeo personalizado a las necesidades del usuario, aspecto clave en la situación de confinamiento actual.

Acerca de CitNOW

CitNOW es el líder mundial de presentación de productos y servicios en vídeo para la venta y posventa del sector del automóvil. Su objetivo es la utilización del vídeo para conseguir la comunicación más efectiva de los concesionarios, vendedores y asesores de servicio con sus clientes para incrementar sus ventas y hacerlas más rentables.

Trabaja con 28 fabricantes de vehículos disponiendo para ello de más de 4.000 aplicaciones informáticas y sistemas en las instalaciones de concesionarios en todo el mundo. El paquete completo de productos y servicios de CitNOW ha logrado incrementos muy significativos en las ventas en vehículos y los servicios de posventa, en solo ocho semanas.

CitNOW inició su actividad en Reino Unido en 2008, tiene su central en Wokingham, su equipo de desarrollo en Stirling (Escocia) y trabajan en la empresa actualmente más de 100 personas. Gracias a su eficacia ha logrado un desarrollo internacional muy rápido. En Iberia, el Director General es Manuel de la Guardia, un ejecutivo de trayectoria ampliamente reconocida en el sector del automóvil.

CitNOW ha sido elegida por el Financial Times como una de las 30 empresas que más crecieron en el área de la tecnología. En el ranking FT1000, Europe's Fastest Growing Companies, que engloba a las 1.000 empresas europeas que obtuvieron el mayor crecimiento porcentual de ingresos entre 2012 y 2015, CitNOW aparece en el puesto 176, con un crecimiento sostenido del 677 %, alcanzando el puesto 27 en el sector tecnológico.

