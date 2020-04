Los suplementos de vitaminas de origen 100% vegetal se asimilan mejor que los de síntesis, según un informe Comunicae

martes, 28 de abril de 2020, 14:51 h (CET) Arkovital® Pura Energía es el primer concentrado de vitaminas y minerales extraídos exclusivamente de frutas y plantas, de 100% origen vegetal, sin componentes químicos y sin vitaminas artificiales añadidas Los suplementos de vitaminas y minerales 100% vegetales se asimilan mejor que los de síntesis, según un informe sobre vitaminas naturales elaborado por Arkopharma Laboratorios. Además, tal y como demuestra una encuesta realizada a más de 340 consumidores de multivitaminas, más del 80% sufre fatiga física y, como consecuencia de ello, tienen problemas de sueño, cansancio por la mañana y falta de energía durante el día. Tras la toma de este compuesto, consiguieron reducir el nivel de fatiga, por lo general, dos semanas después de empezar a tomarlo.

Las personas que recurren a un producto de vitaminas para vencer la fatiga, según esta encuesta, buscan que sea de origen natural y tienen en cuenta el número de vitaminas y minerales y sus efectos duraderos. “Con Arkovital® Pura Energía se cumplen esos requisitos, ya que es la primera combinación de vitaminas y minerales extraídos exclusivamente de frutas y plantas, de 100% origen vegetal, sin componentes químicos y sin vitaminas artificiales añadidas. Además, gracias a que su contenido es solo natural, el organismo las asimila mejor”, explica Inmaculada Escolar, farmacéutica de Laboratorios Arkopharma. Arkovital® Pura Energía se compone de 9 vitaminas y 5 minerales que se extraen de frutos y plantas mediante un sistema de extracción, 100% con agua, sin disolventes químicos. Las frutas y vegetales utilizados son: amla, limón, acerola, guayaba, albahaca sagrada y árbol del curry.

Beneficios de las vitaminas naturales

El hecho de que el complejo multivitamínico sea de origen natural implica una serie de beneficios para el organismo. Diferentes estudios clínicos realizados con personas que han tomado suplementos de vitamina C con extractos naturales en comparación con las vitaminas de síntesis, demuestran una mayor biodisponibilidad y una mejor absorción y utilización por parte del organismo. “Las vitaminas naturales extraídas de los vegetales tienen una forma compatible con la fisiología humana y favorecen la sinergia de sus activos en términos de biodisponibilidad. De esta forma, se consigue que los nutrientes se distribuyen a los distintos órganos y lleguen mejor a las células, y haya un aprovechamiento de todos los nutrientes de la planta, a diferencia de los sintéticos”, subraya el doctor Miguel Martín Almendros, miembro de la Junta Directiva del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO). El doctor añade, “las vitaminas de extracción natural, a diferencia de las de síntesis, van con el núcleo natural, que no sólo es la vitamina, sino que son cofactores como oligoelementos, minerales, enzimas..., que aumentan su biodisponibilidad (asimilación con actividad orgánica) y aumenta su efectividad y funcionalidad”.

Arkovital® Pura Energía tiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, y los minerales hierro, cobre, cromo y zinc. La encuesta también permite concluir que más del 40% de la población toma este tipo de productos para estimular su sistema inmunológico. “El aporte de vitaminas B6,B9,C, Hierro, Zinc y Selenio ayuda al funcionamiento normal del sistema inmune”, indica el doctor Martín Almendros. Por otro lado, añade, “las vitaminas B2,B3,B5,B6,B9, C ayudan a reducir el cansancio y la fatiga”.

Arkovital® Pura Energía, en farmacias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda comprar complementos alimenticios en la farmacia o en canales de distribución autorizados, donde el farmacéutico podrá aconsejar el producto más adecuado para cada caso. Además, con los productos de dispensación farmacéutica, como Arkovital® Pura Energía, el consumidor se asegura de que las vitaminas y minerales, procedentes de los extractos realizados de frutas y plantas seleccionadas, han sido analizados en laboratorio para garantizar su calidad y seguridad.

Arkovital® Pura Energía pueden tomarlo mujeres embarazadas y en período de lactancia, niños a partir de 6 años, es apto para veganos y no contiene lactosa ni azúcar.

Sobre Arkopharma

Fundado en 1980 en Niza, Arkopharma es un laboratorio farmacéutico especializado en medicina natural. En la actualidad, Arkopharma es el líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios a base de plantas medicinales y otros activos naturales. Estos laboratorios farmacéuticos nacen de la idea vanguardista del doctor Max Rombi, que relaciona una buena parte de los problemas de salud con la deficiente alimentación y los hábitos de vida. Así, propone una “Medicina para la salud” con productos naturales que pueden prevenir y ayudar a aliviar la mayor parte de los problemas de salud cotidianos. Arkopharma propone preparados farmacéuticos de plantas medicinales y productos naturales.

