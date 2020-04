La producción masiva de iPhone 12 se retrasa un mes pero no afecta a los planes de presentación No obstante, y como informa The Wall Street Journal, que cita a fuentes próximas a estos cambios, Apple habría retrasado el inicio de la producción masiva un mes Redacción Siglo XXI

martes, 28 de abril de 2020, 10:01 h (CET) Apple retrasará la producción masiva de iPhone 12 un mes, lo que no impactaría en los planes de presentación y lanzamiento de la nueva familia de 'smartphones' pero sí en su disponibilidad a finales de año.



Cada año, la compañía tecnológica renueva su familia de iPhones a principios de septiembre y los pone a la venta a finales de ese mismo mes. Esto significa que durante el verano se inicia la producción masiva para que haya unidades disponibles con las que hacer frente a la demanda.



No obstante, y como informa The Wall Street Journal, que cita a fuentes próximas a estos cambios, Apple habría retrasado el inicio de la producción masiva un mes. Según esto, En verano tendría lugar al producción para corresponder la demanda tras el lanzamiento, pero el retraso podría suponer falta de producto a finales de año.



Se espera que este año la familia iPhone 12 esté compuesta de cuatro miembros, algunos con conectividad 5G, panel OLED y tres tamaños distintos: 5,4, 6,1 y 6,7 pulgadas.

