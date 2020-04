Una buena revisión del vehículo, fundamental tras el confinamiento

Tras permanecer confinados en nuestros hogares, los vehículos han estado parados durante semanas, ya sea en la calle o en el garaje, lo que implica consecuencias para su ‘salud’. Debido a la falta de uso, la batería no ha tenido el mantenimiento correcto y los neumáticos están bajos de presión e, incluso, se han deformado. Al volver a conducir, estas condiciones pueden provocar unas pequeñas vibraciones hasta que los neumáticos recuperen su forma y, en el peor de los casos, pueden significar un reventón de los mismos. Sin embargo, en vistas de la situación actual provocada por el COVID-19, lo primero y más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades y, una vez se vayan levantando las restricciones, pedir cita en el taller o distribuidor para llevar a cabo una revisión a fondo del vehículo.



Asimismo, a medida que las temperaturas empiezan a ascender, es hora de ir pensando también en cambiar los neumáticos por unos de verano. Por ello, Continental recomienda aplicar la "Regla de los Siete Grados", es decir, cuando las temperaturas exteriores alcanzan los 7°C, los neumáticos de verano vuelven a estar en su momento. Para que el cambio de ruedas sea adecuado, lo mejor es visitar a nuestro taller o distribuidor de neumáticos de confianza,



En palabras de Andreas Schlenke, ingeniero de desarrollo de neumáticos de Continental, “a medida que las temperaturas aumentan, también lo hacen las distancias de frenado. La guía lateral ya no es tan precisa y los neumáticos de invierno se desgastan más rápido”. Por eso, no se recomienda conducir con neumáticos de invierno en verano.



Por otro lado, los conductores no deben intentar cambiar sus propias ruedas sin las herramientas adecuadas. Una llave dinamométrica con indicador es fundamental para comprobar el par de apriete, aunque los valores adecuados de los neumáticos se puedan encontrar en el manual del conductor. De esta manera, al tener los neumáticos con la presión correcta, el coche estará listo para su primera salida de primavera.



Aquellos conductores que cambien sus neumáticos en el taller o distribuidor de neumáticos pueden conducir con tranquilidad, sabiendo que expertos han comprobado los neumáticos, los han montado correctamente y, si es necesario, han pedido repuestos. En caso de tener dudas adicionales sobre el estado de los neumáticos, lo mejor es preguntar al distribuidor o al taller para pedir consejo y tener una opinión experta también sobre el estado de la banda de rodadura y los tacos de goma, porque, al igual que los laterales, estos no deberían mostrar signos de estar dañados.



Continental dispone de una red profesional de especialistas del neumático bajo la marca Best Drive con más 250 puntos de servicio en España.