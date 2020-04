FIES Group ofrece claves para un buen uso de las mascarillas Comunicae

lunes, 27 de abril de 2020, 10:17 h (CET) El uso masivo de las mascarillas quirúrgicas o higiénicas por parte de la ciudadanía será importante en la desescalada del confinamiento Una vez doblada la curva de transmisión, la lucha contra la Covid-19 se acerca a la fase de desescalada, una etapa de transición sobre la que todavía hay más interrogantes que respuestas. En este sentido, España deberá cumplir con las seis pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poder ir encarando la vuelta a la 'nueva normalidad' después de las semanas de confinamiento por el coronavirus. La primera medida es tener controlados e identificados los afectados; la segunda, detectar con tests cada caso de infección; la tercera, tener bajo control los lugares con mayor riesgo de infección y máxima vulnerabilidad como son los hospitales y las residencias; la cuarta, implantar un sistema de control de personas procedentes de otras zonas para evitar nuevos contagios importados; la quinta, establecer estrictas medidas preventivas en centros de trabajo y en lugares formativos como los centros educativos; y la última pauta, fija que la población deberá disponer de una información completa, así como estar comprometida con las reglas de higiene y la distancia social.

Mascarillas como medida complementaria

En este sentido, el uso masivo de las mascarillas quirúrgicas o higiénicas por parte de la ciudadanía será importante en la desescalada del confinamiento. Estas son un elemento de protección adicional a la higiene respiratoria y de manos, y en la medida de distanciamiento social. El Ministerio de Sanidad recomienda a la población utilizar las mascarillas higiénicas y dejar las quirúrgicas, para los profesionales sanitarios y los pacientes con Covid-19.

Uso de la mascarilla higiénica

"La mascarilla higiénica ayuda a que la gente que pueda estar infectada no contagie a otras personas, sobre todo en espacios cerrados, donde es más complicado mantener la distancia de seguridad", señala Carles Galán, uno de los profesionales responsables de la compañía FIES Group, un centro de formación con más de 20 años de experiencia, que desarrolla su actividad en el ámbito de las emergencias, la prevención y la salud. Galán destaca que "el uso de las mascarillas entre las personas que están sanas es especialmente relevante en situaciones pandémicas como la actual, donde puede haber un número muy elevado de personas asintomáticas pero infecciosas".

La mascarilla higiénica sólo la puede utilizar una persona y preferiblemente una única vez, aunque puede hacerlo varias si la utiliza en períodos de tiempo muy cortos. "Antes de ponernos una mascarilla, debemos limpiarnos las manos con un desinfectante a base de alcohol, o agua y jabón. Posteriormente, debemos colocarnos la mascarilla en la cara, y localizar la tira metálica de la misma, colocándola sobre la nariz. Después ajustaremos las cintas exteriores a ambos lados de las orejas, asegurándonos de que no queden huecos entre la cara y la mascarilla", señala Antoni Albiach, uno de los profesionales sanitarios de FIES Group, que indica que "antes de quitarnos la mascarilla, tenemos que volver a limpiarnos las manos. Seguidamente, debemos retirar la mascarilla desde atrás hacia delante, sin tocar en ningún momento la parte frontal de la misma. Por último debemos depositarla en un contenedor cerrado, y volver a limpiarnos las manos". Albiach concluye con la importancia de mantener las reglas de higiene y distancia social, como las acciones de prevención más eficaces para evitar el contagio. "A pesar de utilizar una mascarilla, es básico mantener la distancia de seguridad entre las personas, limpiar las superficies, y lavarse las manos frecuentemente".

Sobre FIES Group

Es una empresa con más de 20 años de trayectoria profesional como servicio docente e implementación de programas de cardioprotección. Como centro de formación reconocido y homologado, desarrolla su actividad formativa en el ámbito de las emergencias, la prevención y la seguridad. Como programas de cardioprotección y servicio técnico oficial de la marca Defibtech dispone de varias fórmulas de adquisición de un DEA así como de su mantenimiento. Además, dentro de su grupo empresarial han constituido el departamento de venta y distribución de material sanitario, de emergencias y de prevención.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Energía neutrinovoltaica: una nueva, limpia y revolucionaria fuente de energía de Neutrino Energy Pantallas protectoras ZEISS para propiciar una vuelta al trabajo saludable Virginia Bright rinde homenaje a las víctimas de la pandemia mundial Qué es el entorno VUCA y como CEDEC aconseja hacerle frente a nivel empresarial Cuando cerrar puertas no es sinónimo de abandonar. Colegio Logos, un ejemplo de adaptación