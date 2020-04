​Los mercados más afectados tras la cuarentena Aunque los cambios asustan, esta crisis mundial ha planteado cambios trascendentales que afectarán la vida de todos Redacción Siglo XXI

lunes, 27 de abril de 2020, 10:38 h (CET) El mundo está paralizado debido a la pandemia del coronavirus. Muchas empresas y fábricas enviaron a todo su personal a casa, quedándose con una operación mínima, solo en caso de servicios esenciales. El impacto económico no se ha hecho esperar y, desde ya, se aceleran los pronósticos de un quiebre de la economía global.



Las importaciones y exportaciones de todo tipo se han reducido al mínimo. Se han cerrado fronteras y se han paralizado todo tipo de viajes, afectando directamente al sector turismo y al entretenimiento, por nombrar algunos.



Lo cierto es que, en medio de esta situación inédita, los únicos negocios que parecen seguir estando a flote, son los que pueden mantenerse de manera online.



Las ventas online, las compras electrónicas con delivery y el entretenimiento en línea se vuelven alternativa para muchas personas, quienes en medio del confinamiento buscan alegrar sus días. Este es el caso de los juegosdecasino.me, que, además de ser una salida a los días de angustia, resultan una inversión para generar dividendos en tiempos de crisis.



Fuga de dólares: inflación Ante los escenarios de inestabilidad económica, la salida automática en la mayoría de los países es que se genere una fuga de capitales. Todo el mundo quiere tener su patrimonio en la moneda más fuerte, en este caso dólares o euros. Para Latinoamérica esta es una mala noticia, porque las monedas locales comienzan a perder valor.



La devaluación comienza a hacerse cada vez más palpable, en países como Colombia, México, Brasil y Argentina.



Pánico en las bolsas mundiales Los inversores pusieron sus apuestas en pausa. Los grandes empresarios no quieren arriesgar mucho dinero en medio de la incertidumbre, porque se desconoce qué cambios habrá en el mundo. Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando se supo del brote de coronavirus, las bolsas más importantes del mundo han tenido caídas estrepitosas.



Las bolsas de Londres, Wall Street y Nikkei, se han visto afectadas. Experimentaron los mayores descensos en un día, cosa que no ocurría hace más de 30 años. La inestabilidad está a flor de piel, nadie se arriesga. Pierden los países y también su gente.



Caída de las industrias y sus exportaciones El caso de los precios del petróleo es, quizá, el más citado. Llegó a su precio más bajo en los últimos 18 años, ubicándose alrededor de $20 (USD) por barril. El desplome de estos precios sacude el bolsillo de muchos países que viven de la exportación, pues reciben mucho menos ingresos de los esperados.



Asimismo, es el caso de otras materias primas, como el hierro y el cobre, que también sufrieron bajas impactantes en sus precios. También ha pasado a los países exportadores de alimentos, que han visto impacto en los precios de productos como el maíz y las carnes.



Sector productivo en jaque Si bien algunas industrias productoras han tratado de mantenerse activas, muchas de ellas por ser prioritarias. Tienen el problema de que las partes e implementos necesarios para su labor, son importadas. De esta manera, muchos no pueden completar sus pedidos, por carencia de insumos.



Gran cantidad de productores se encuentran de manos atadas por no poder culminar sus piezas finales. Todo esto asociado a los retrasos en los primeros meses del año en China, país que es el primer proveedor de bienes para exportación del mundo y representa un tercio de las manufacturas a escala global.



Turismo y vuelos aéreos en la peor crisis Nadie puede viajar a ninguna parte. Se han cerrado las fronteras y con esta medida, aerolíneas, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios de espectáculos, quedan sin posibilidad de operar. La baja es absoluta y se desconoce cuánto tiempo se extenderá en muchos países.



Las reservas de vuelos desde EEUU se redujeron de manera impactante. Tenemos estas estadísticas: -Un 98.1% menos hacia Asia. -31.9% menos hacia Europa. -22.6% menos hacia África y Medio Oriente. -14.5% menos hacia América.



Todo esto entre el 6 de enero y 8 de marzo de 2020, según reporte de ForwardKeys.



Hoteles vacíos y muchos convertidos en hospitales Algunos países que viven en un gran porcentaje de la actividad turística, verán mermados sus ingresos de manera importante. Un número considerable de hoteles tuvieron que despachar a sus huéspedes —quienes fueron repatriados de emergencia a sus países—. Las instalaciones se mantienen cerradas y a la expectativa, con ocupación cero. Muchos hoteles en países en crisis por coronavirus, tuvieron que ceder sus espacios a la ciudad, para que se usaran como hospitales provisionales.



Reservas en restaurantes se desploman Todos los comercios han tenido que cerrar sus puertas, algunos migraron a la versión delivery. Otros, sencillamente, cerrados hasta nuevo aviso. Según un reporte de OpenTable, para BBC Mundo, entre principios de febrero y hasta mediados de marzo, los restaurantes en Reino Unido tuvieron una disminución de reservas de un -82%.



En el caso de EEUU, las reservas en restaurantes cayeron un -84%, en Irlanda -86%, en Alemania -90% y Canadá -94%.



Caída en venta y demanda de automóviles Con China paralizada, y las restricciones de vuelos, importaciones y exportaciones se han afectado. Los concesionarios y ensambladores de automóviles —como Nissan— se han visto afectados y se han generado importantes retrasos en la culminación de sus piezas finales.



El mercado de los autos chinos reportó un descenso del 92% en sus ventas durante la primera semana de febrero. Estos son datos obtenidos de las principales marcas de automóviles. Otros como Tesla y Geely han apostado a las salas de exhibición online, para no perder interés de los clientes.



No todo son malas noticias Aunque los cambios asustan, esta crisis mundial ha planteado cambios trascendentales que afectarán la vida de todos.



Distintos escenarios tendrán que adaptarse y la economía es uno de ellos. El surgimiento del teletrabajo como una opción sustentable, los emprendimientos locales y la producción nacional, comienzan a ser una necesidad que deberá imponerse y que puede traer buenas noticias para muchos.



Saltar a plataformas online que sean operativas desde cualquier lugar, comenzará a ser obligación. Incluso para instituciones públicas. Nadie podrá negarse a las actividades en remoto y desde casa, una vez que esta pandemia de coronavirus termine de dejar su huella en el mundo.







