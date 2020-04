Vodevil en tiempos de alarma ​Y todavía hay quienes siguen pagando a guionistas en Netflix Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 27 de abril de 2020, 08:51 h (CET) Mientras el periodista mamporrero comenta desde su casa la actualidad en una entrevista online, para un canal llamado "Estado de Alarma Tv", una presencia evanescente (en ropa interior evanescente) cruza sin darse cuenta por detrás de la cámara, sujetando un vaso de zumo que posteriores análisis espectrográficos desvelarán como una mezcla de zanahoria y arce. Puesto que la novia del periodista y antigua influencer, no comparte confinamiento con él, alguna gente comienza a dejarse los ojos en la pantalla para saber de quien se trata. La novia, que no se lo ha tomado nada bien, dice conocerla perfectamente.



Tirando del ovillo, aparece finalmente una joven colaboradora del programa de la novia influencer. En teoría debía estar pasando el confinamiento con una amiga, por las fotos de ambas que aparecen en una piscina de un complejo de edificios. Pero estas fotos traen consigo un problema, pues demuestran que la chica se ha saltado el estado de alarma para irse a casa del mamporrero.



Y todavía hay quienes siguen pagando a guionistas en Netflix. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El gran error ​Ésta era una columna que procuraba criticar al gobierno. Intentaba, de paso, ofrecer algo de música nueva….quizás mi mayor error haya sido ofrecer más lentejas de las que puedo abarcar Carta a Cayetano Rivera ​Al final decides hacerte el chisposo y lanzar una propuesta a los animalistas diciendo que adopten a todos esos toros La labor de España en Hispanoamérica Los hispánicos levantaron cuarenta y dos catedrales en América, de la misma manera que edificaron muchos Colegios mayores y Universidades Jung ​Fue uno de los grandes psiquiatras de la Historia y médico, psicólogo y ensayista. Jung nació en Suiza en el año 1875 y murió en el mismo país en 1961.Afirmó la existencia del inconsciente colectivo que es previo al inconsciente individual. Analizó la personalidad y también conceptualizó la introversión y la extroversión Arrepentimiento El arrepentimiento a Dios proporciona la paz que sobrepasa la comprensión humana