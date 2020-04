Ernesto Valverde: "Tener la posesión está un poco magnificado por la cuestión mediática" "Entrenar a Messi es algo que no se puede comparar con nada. " Redacción Siglo XXI

sábado, 25 de abril de 2020, 09:30 h (CET) El entrenador de fútbol Ernesto Valverde ha opinado este viernes que acaparar la posesión del balón "está un poco magnificado por la cuestión mediática", repasando así su etapa reciente en el FC Barcelona, y ha destacado que dirigir al argentino Leo Messi "es algo que no se puede comparar con nada".



"En el fondo, la posesión es un medio para ganar un partido, si es que la tienes; y si no la tienes, pues tendrás que aprovechar tus posibilidades. Eso está un poco magnificado quizá por la cuestión mediática", ha comentado Valverde en un cibercoloquio organizado por la Federación Vasca de Fútbol (FVF).



"Y eso va un poco hilado para cuando no tienes el balón; si tú quieres ser agresivo con la pelota, también tienes que ser agresivo sin ella", ha subrayado. "Ahora el fútbol se juega mucho más en conjunto, se juega con mucha más precisión y creo que la evolución del fútbol ha ido por ahí en cuanto a la condición del jugador y sobre todo en cuanto a la perfección técnica, que cada vez es mayor", ha añadido.



"De lo que se trata en el fondo es de ser superior al rival, de dominar el partido. Dominar el partido significa tener más ocasiones que el contrario y que te hagan menos, la cuestión está ahí", ha declarado el 'Txingurri' Valverde.



"Yo creo que cada uno tiene que buscar su propio camino y con lo que uno se siente bien como entrenador, para poder transmitirlo al equipo", ha proseguido. "A mí me gusta más ser el dueño del balón porque se lo quitas al rival, la cuestión es luego saber qué haces con ese balón", ha explicado.



"No hay por qué sacar las cosas de quicio. Cuando tienes la pelota, simplemente tienes que tener unos criterios y unos recursos suficientes para mover el balón de un lado a otro para poder entrar", ha señalado Valverde.



"Evidentemente, luego vas a llegar a un sitio en al que vas a tener profundidad y hay un momento en el que tiene que haber un regate, en el que tiene que haber un centro, en el que tiene que haber una ruptura; incluso sin espacio, porque el gol se va a hacer a la espalda del rival", ha recalcado.



Además, ha recordado su periodo como técnico culé. "Entrenar a Messi es algo que no se puede comparar con nada. Más que nada, porque es muy difícil decirle a Messi 'si has visto a este jugador o has visto al otro' cuando él está haciendo una cosa en el entrenamiento que ni siquiera has visto tú", ha admitido.



"Con él, desde dentro, lo está viendo mucho mejor que tú", ha aseverado. "Es un jugador fácil de entrenar y sobre todo tiene un gran impulso con respecto al grupo porque tiene una gran ambición por ganar, y eso hace que sienta una gran obligación por el club, por el juego y eso lo transmite a todos los jugadores y les obliga siempre a estar a un nivel altísimo", ha sentenciado.

