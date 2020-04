​La justicia de espaldas

No solo por sentencias a personas por dar más valor a las declaraciones de los aforados que a la de los condenados, en muchos casos, aunque puedan ser condenas menores no dejan de ser injustas. Pero lo que clama de nuestra España son los corruptos y la Des-Justicia para con ellos, pueden ser condenados, pero no devuelven nada, no se les embarga, salen al poco tiempo o en 3er grado, haciendo vida normal. Pero la mayor fechoría a la que la Justicia está dando la espalda es la de Jordi Pujol y Soley desde que le nombraron Honorable sin vergüenza.



La primera investigación judicial sobre un miembro de la familia, sin contar el caso Banca Catalana, archivado en 1996, es el sumario que investiga los negocios del primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Cuando se pudo comprobar que su hijo movió a través de sus empresas 32,4 millones de euros en ocho años, entre 2004 y 2012.



La investigación sobre el origen de la fortuna del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y familia concluirá en marzo de 2021. Éste es el nuevo plazo, improrrogable, fijado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata resolución que acoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción de ampliar las diligencias. Estará esperando que se muera para que no destape todo lo que sabe de los gobiernos a los que de alguna manera tenía agarrado por los..., incluyendo a la monarquía borbónica, aunque en ella es lo normal, desde hace más de 300 años están saqueando España.



Si no hay nadie capaz de llevar a los tribunales a estos facinerosos y desenredar el ovillo donde están buena parte de políticos españoles sacando a la luz los culpables del saqueo. Se Tendria que recurrir al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) por desfalco de las prestaciones que han dado al Estado español y se embolsaron estos atracadores aforados, y tras la condena, embargar sus fortunas en los Paraísos Fiscales (que los hay en la UE) donde se encuentren, como pago al desfalco causado a sus 450 millones de ciudadanos. En Europa no existe el aforamiento, o solo en la mínima expresión, por ejemplo, en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos (icono de los neoliberales) hay aforados.



En Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros, mientras ejercen, después pueden ser investigados y condenados, porque la Justicia por regla general es eso, Justicia, aquí solo algún Juez es realmente servidor de la Justicia. También se podría realizar la presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) o Tribunal de Estrasburgo, por el saqueo continuado contra los ciudadanos españoles, al dejarlos en la miseria al ser considerado un lento genocidio.