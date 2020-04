UNICEF alerta de la situación de cientos de miles de niños por el paso del ciclón 'Harold' por islas del Pacífico En toda la zona, sigue habiendo comunidades que no pueden recibir ayuda por las inundaciones y la destrucción de carreteras Nacho Moreno

viernes, 24 de abril de 2020, 10:51 h (CET) Cientos de miles de niños tienen necesidades "urgentes" que cubrir en las islas del Pacífico por el paso, a principios de abril, del ciclón 'Harold', que a su paso por las Islas Salomón, Vanuati, Fiyi y Tonga destruyó viviendas, escuelas y clínicas y provocó daños en cosechas y suministros de agua.



Para el representante de UNICEF en el Pacífico, Sheldon Yett, "es difícil imaginar una situación más complicada", en la que se suma el "desastre" provocado por el ciclón, de categoría cinco, a la "catástrofe" que supone la pandemia global de coronavirus.



Al menos 31 personas perdieron la vida por el temporal, que se cebó especialmente con Vanuatu. Más de un tercio de la población y más de 20.000 niños viven en las zonas más afectadas y solo en la provincia de Sanma, el 90 por ciento de la población se ha quedado sin casa y el 60 por ciento de las escuelas han sufrido daños.



El acceso a los servicios médicos de Vanuatu ya es complicado en condiciones normales por las dificultades geográficas y logísticas y, en una situación como la actual, más todavía, hasta el punto de que, según UNICEF, "muchas mujeres embarazadas se están viendo obligadas a dar a luz en casa".



En toda la zona, sigue habiendo comunidades que no pueden recibir ayuda por las inundaciones y la destrucción de carreteras. La agencia de la ONU ha informado de que está llevando suministros en barco a algunas comunidades como Santo y Pentecostés, dos de las islas de Vanuatu más damnificadas.

