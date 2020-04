Día menos ​Tras varias correcciones, el gobierno deja salir solos a la calle a los niños que aún no hayan alcanzado la pubertad, siempre que vayan subidos a un carro de supermercado Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

viernes, 24 de abril de 2020, 09:10 h (CET) -Actualidad: Hoy somos los niños de ayer y los jugadores de petanca de mañana.



-Economía: El impacto económico de dejar salir a los niños a la calle se estima en 187 millones de chuches.



-Sucesos: Deja que los niños se acerquen a él, y perece aplastado.



-Nacional: La oposición distribuye mascarillas con la cara de Amancio Ortega. El gobierno reacciona y distribuye las suyas pintadas con la cara de Fernando Simón, y acompañadas de un mapa físico de Venezuela.



Tras varias correcciones, el gobierno deja salir solos a la calle a los niños que aún no hayan alcanzado la pubertad, siempre que vayan subidos a un carro de supermercado, y guarden una distancia de 2000 metros con el ministro de sanidad. Deberán llevar como identificación un boleto del último sorteo del día de Niño.



-El tiempo: Se cumplen 23 años de la llegada del Huracán el Niño, y su confinamiento correspondiente.



-Cultura: Hoy en clásicos de la 2 "La fiera de mi niña y las distancias de seguridad"

