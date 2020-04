El sector náutico reclama que los usuarios de embarcaciones vuelvan a los puertos, según la FEAPDT Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 17:40 h (CET) La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos asegura que los puertos tienen que estar entre las primeras instalaciones que se abran con la desescalada. En los 170 puertos de la Feapdt operan 3.600 empresas, que dan empleo a 20.000 personas La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) se ha reunido esta mañana, de forma telemática, con diversas entidades para trabajar en un protocolo ante la futura apertura tras el estado de alarma. En la reunión han participado, el Teniente Coronel, José Ángel Astillero, Jefe del Servicio de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, el representante del Clúster Marítimo Español, Pablo Peiró, la jefe de área de Turismo Deportivo y Naturaleza en TurEspaña, Maite de la Torre y el investigador de la Universitat de Alicante, César Bordehore.

“Si en las próximas semanas se consigue minimizar el número de contagios por Covid-19, se podría abrir la actividad en los puertos deportivos y turísticos, siempre con el estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y protección. En turismo náutico familiar no tendría sentido prohibirlo”, ha apuntado César Bordehore. En este sentido, Pablo Peiró, ha señalado que “la náutica tiene la ventaja de que es una actividad que se realiza al aire libre, por lo que debemos de trabajar para aportar medidas que nos lleven a una recuperación del sector con la máxima velocidad”.

Por su parte, el presidente de la Feapdt, Gabriel Martínez, ha dicho que “una vez se inicie la desescalada, los puertos deportivos y turísticos deben estar entre el grupo de instalaciones que puedan abrirse. Nuestros puertos son espacios abiertos y esto es una ventaja para poderlos adaptar a espacios libres de contagios. Tenemos que conseguir que los usuarios vuelvan a los puertos y puedan revisar el estado de sus embarcaciones, verificando el estado de las mismas. Así como los sistemas de seguridad y control, tanto mecánicos como especialmente electrónicos, por ser estos últimos mucho más sensibles. Los usuarios deberían desplazarse al puerto siguiendo al pie de la letra el lema de esta campaña ‘casa-coche y coche-barco’, sin que en el trayecto se produzca ningún contacto o parada que no sea estrictamente necesaria y esté dentro de los fines permitidos".

Maite de la Torre se ha ofrecido para que TurEspaña canalice las propuestas que presenten de manera conjunta el Clúster Marítimo Español y la Feadpt.

Por su parte, el Teniente Coronel de la Guardia Civil ha hecho un detallado resumen de las normas que rigen esta excepcional situación y de las autoridades que intervienen en las mismas, por las que tendría que pasar cualquier propuesta de mejora. Intervención que ha sido de gran utilidad para poder avanzar con mayor conocimiento de causa para los participantes en la reunión. Astillero ha comentado que para establecer esas medidas habría que apoyarse en la tecnología y en la ciencia. “Sería conveniente disponer de aplicaciones móviles y tests que permitan verificar el estado de salud de los usuarios del turismo náutico y el personal de sus instalaciones, tal y como se está haciendo en países de Asia, donde se ha conseguido controlar la pandemia”. José Ángel Astillero ha agradecido la colaboración que está habiendo entre los puertos y la Guardia Civil para buscar soluciones a esta situación.

Desde el inicio del confinamiento los puertos deportivos y turísticos españoles mantienen al 100% su plantilla. En estas instalaciones operan 3.600 empresas que dan empleo a 20.000 personas. En estos momentos los puertos deportivos y turísticos continúan prestando los servicios establecidos por la ley, velar por la seguridad, vigilancia y custodia de las embarcaciones, inmuebles y bienes de distinta índole, vigilar que no haya desplazamientos incontrolados de personas, vehículos y mercancías en sus instalaciones y apoyo a la Aduana y al Servicio de Costas y Fronteras de la Guardia Civil.

La Feapdt ha puesto en marcha una campaña, a través de un vídeo, en el que lanza el mensaje de que, ante estos momentos tan difíciles, es tiempo de quedarse en casa. “Por aquellos que nos lo han dado todo, por nuestro futuro. Por todos. Y, cuando pase la tormenta, poco a poco volveremos a la normalidad, entonces el sol volverá a salir, y el mar, la naturaleza, y los puertos deportivos y turísticos de España os estaremos esperando. Con todo un mundo de actividades seguras al aire libre. Mientras tanto, Gracias a los sanitarios, a los servicios de limpieza, a los cuerpos de seguridad, a los servicios mínimos y a ti por quedarte en casa”.

