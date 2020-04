Un Escape para nuestros Héroes, el último sorteo de The Rombo Code

The Rombo Code, la empresa de Escape Rooms más grande de España, sorteará 65 sesiones de juego de escape para los héroes del covid-19 España está pasando por la primera pandemia de este siglo. Nuestro país se ha visto obligado a tomar medidas de confinamiento y de cierre de empresas en todo el país para garantizar la sanidad pública. Pero en esta alerta sanitaria, se sabe que "todo volverá a ser como antes", porque juntos se vencerá al virus. #Quedateencasa #estevirusloparamosjuntos ya está cada vez más cerca y "pronto volveremos a salir a la calle y disfrutar", con más consciencia que antes, de los pequeños placeres de la vida.

Como empresa, The Rombo Code se quiere sumar a dar las GRACIAS a todas aquellas personas que han sido imprescindibles para ganar esta batalla, la más dura desde la 2ª Guerra Mundial. Para ello sortearán 65 sesiones de juego de escape en las más de 40 salas de escape room que tienen repartidas en: Escape Room Madrid, Escape Room Barcelona, Escape Room Coruña, Escape Room Bilbao, Escape Room Sevilla y Escape Room Jaca (Huesca).

Todas las personas que deseen participar, tan solo tienen que rellenar un formulario dentro de la web de The Rombo Code y constatar que son médicos, enfermeros, auxiliares, policía, militares, guardia civiles, trabajadores de supermercados o tiendas de alimentación, camioneros, farmacéuticos…. 65 afortunados podrán disfrutar de una sesión en cualquiera de sus juegos de escape: “El misterio de Don Quijote”, “El ingrediente perdido”, “La Fuga de Casanova”, “Tras el Espejo”, “El secreto del Camino”, “El Arca de Dalí” o “La Última Función”. Están totalmente convencidos de que, contra el estrés, la diversión es el mejor antídoto y en eso su escape room es el mejor. Con esta iniciativa quieren poner su granito de arena y ayudar a conseguir que todo vuelva a ser como antes. Volverán a disfrutar. Gracias.

www.therombocode.es

