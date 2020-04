Emcesa prepara el Ramadán con su línea de productos Halal

Embutidos del Centro, S.A, está certificada para producir alimentos Halal, como hamburguesas, pinchos y albóndigas La sociedad vive momentos complicados debido a la crisis originada por el COVID-19, que ha hecho que se cancelen o pospongan fiestas tradicionales, eventos y reuniones de todo tipo, por lo que, de la misma manera que ocurrió con la Semana Santa, el Ramadán se tendrá que celebrar en casa.

El calendario musulmán marca que en 2020 el Ramadán se inicia el 23 de abril y se prolongará hasta el 23 de mayo. Para todas las personas que procesan esta religión, comienza estos días un mes de ayuno, oración, donación y autoevaluación, que en esta ocasión tendrán que compatibilizar con el aislamiento y quizás alguna dificultad para encontrar productos certificados bajo el sello Halal.

Sin embargo, Embutidos del Centro, S.A. (Emcesa), empresa dedicada principalmente a la elaboración de productos cárnicos, frescos, elaborados y platos preparados, ha reforzado su línea de productos Halal que distribuye a sus clientes en grandes cadenas de alimentación.

Para Javier Mancebo, director general de Emcesa “la apuesta de la empresa por los productos Halal es muy importante como demuestra la certificación oficial tenemos desde julio del año pasado, y que nos permite, incluso en estos momentos de dificultad, ofrecer una amplia gama de productos a esta importante comunidad en España”.

La gama de productos certificados Halal de Emcesa ofrece a este colectivo un completo catálogo que les aporta una gran variedad de alimentos durante el Ramadán. Destaca la calidad de las hamburguesas o las albóndigas, y los pinchos elaborados con carne de pavo, pollo y vacuno.

La certificación Halal establece una serie de normas muy estrictas por las que se obliga a que en la elaboración, transporte y almacenamiento de cualquier producto no se haya utilizado ningún alimento que sea ilícito por la Ley Islámica. Tampoco puede estar en contacto con otros alimentos no incluidos entre los autorizados por esta norma. Al mismo tiempo se evalúa el personal implicado en los diversos etapas de la producción como los matarifes, operarios de despiece, elaboración, distribución etc.

Emcesa se ha adaptado durante todos estos años a las necesidades de este mercado y dentro de los diferentes alimentos que elabora, en la actualidad ofrece estos productos para acompañar los clásicos banquetes que se ofrecen a la hora de la cena tras las mañanas de ayuno como marca el Ramadán.