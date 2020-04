Wamiz y Purina ofrecen un programa para entretener a los perros durante el confinamiento Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 15:05 h (CET) España está atravesando un confinamiento sin precedentes. La situación también es difícil para los amigos de cuatro patas. Además de hacer ejercicio a diario, los perros tienen la necesidad natural de utilizar su inteligencia Para mantener el bienestar de los perros, Wamiz y Purina ofrecen el programa de actividades 'Dog It Yourself' para liberar energía, divertirse y mantener a las mascotas sanas. Estas rutinas permiten, además, reforzar el vínculo afectivo.

La estimulación mental es primordial

En una situación normal, para su bienestar, Wamiz recomienda pasear a los perros al menos una hora al día. Algunas razas o perros necesitan más ejercicio que otros. Ocuparse de su estado mental es tan importante como procurarles una actividad física adecuada. De hecho, no es raro ver que algunos perros desarrollan problemas de comportamiento si no se satisfacen estas necesidades.

En esta situación de crisis, la actividad física está muy limitada. Sin embargo, la estimulación mental, igualmente esencial, se puede satisfacer con un poco de imaginación.

Ideas para estimular a tu perro: trucos y juegos

De lunes a viernes, Wamiz ofrece una serie de ideas que los dueños y dueñas de perros pueden descubrir tanto en su página web (wamiz.es), como en sus redes sociales: Facebook, Instagram y Pinterest. Estimulantes juegos y nuevas formas de enseñarles trucos tradicionales. Lo principal es que los dueños los puedan hacer en casa de una forma muy simple. De ahí lo de ‘Dog It Yourself’ (del inglés ‘Do it Yourself)’, es decir, hacerlo uno mismo.

Juegos

Cajas de cartón, servilletas, botellas vacías, trozos de papel, tubos de cartón del papel higiénico.. ¡Puedes hacer mucho con cosas que tirarías a la basura! O por ejemplo, con un molde para magdalenas o galletas, se puede armar un juego de búsqueda para el amigo más fiel.

Trucos

Puedes aprovechar el tiempo en confinamiento para enseñar trucos a tu perro. Comenzando con el más simple (dar la pata) para ir gradualmente subiendo de nivel (saltar a los brazos).

Ideas de dueños para dueños

El equipo de Wamiz cuenta con dueños y dueñas de perros y gatos (por supuesto), miembros de clubes caninos, educadores caninos y veterinarios entusiastas del entrenamiento canino. Ellos mismos se han encargado de elaborar todas estas ideas.

