El CoCo aplica las recomendaciones de la OMS y crea un algoritmo nutricional con criterios científicos

jueves, 23 de abril de 2020, 12:47 h (CET) La aplicación desarrolla un algoritmo propio que incorpora, junto al modelo de perfil de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema NOVA de procesamiento de los alimentos y el sistema de advertencias que alerta sobre presencia excesiva de azúcar, grasas saturadas, sodio o calorías. Se trata de la única aplicación de análisis de alimentos del mercado que combina diferentes criterios científicos validados internacionalmente por expertos en salud y nutrición La aplicación de análisis de productos de alimentaciónEl CoCo, ha creado, desarrollado e incorporado a su sistema el único algoritmo del sector, basado en criterios exclusivamente científicos y avalados por la comunidad internacional, para analizar la calidad nutricional de los alimentos envasados. Su objetivo es que la puntuación aportada sea más fácil de interpretar para el usuario y al mismo tiempo más rigurosa.

El nuevo algoritmo utiliza una metodología de puntuación propia e innovadora basada en diversos trabajos y escalas científicas ya existentes, contrastadas y reconocidas por la comunidad profesional por su utilidad y rigor: el perfil de nutrientes de la OMS para distintas categorías de alimentos, el sistema NOVA basado en el grado de procesamiento de los alimentos y el sistema de advertencias del Gobierno chileno. La combinación de estas tres métricas, verificada por el equipo de nutricionistas de El CoCo, que encabeza Juan Revenga, ofrecerá al usuario una puntuación del 0 al 10, donde 0 es un producto poco o nada aceptable en una alimentación saludable, y a partir de 8 sería recomendable.

“Durante el año que El CoCo lleva en funcionamiento hemos escuchado las demandas y las dudas de nuestra comunidad de usuarios. Sabemos que valoran el rigor y la confianza, por eso nos hemos esforzado en proponer el mejor algoritmo posible para ofrecer una información más clara, real y científica” -asegura Jean-Baptiste Boubault, cofundador de El CoCo-. “Con la combinación de estos tres sistemas, y asesorados por nuestro equipo de nutricionistas expertos, con Juan Revenga a la cabeza, calculamos una nota que es rigurosa, objetiva y que proviene exclusivamente de criterios científicos avalados por la comunidad internacional”.

El objetivo de El CoCo con este cambio de algoritmo es ofrecer una transparencia total al usuario. Se trata de la única aplicación de este tipo que abre al público sus criterios al 100% y deja claro, sin lugar a dudas, de dónde sale la calificación. De este modo pretende ayudar e impulsar la educación nutricional de los consumidores de una manera objetiva y al margen de la influencia de las marcas. “Para nosotros es muy importante fomentar la transparencia en el sector de la alimentación y nos parece imprescindible aplicarnos a nosotros mismos la misma exigencia”, aclara Boubault.

La PUNTUACIÓN El CoCo

Para obtener la nota de cada producto escaneado se combinan los sistemas de clasificación de la OMS (el European nutrient profile model), que indica qué productos o alimentos, según su naturaleza o características, deberían o no ser objeto de promoción orientada a niños; el sistema NOVA, que indica el grado de procesamiento de los productos; y el sistema de advertencias del Gobierno Chileno, que establece unas alertas para productos con niveles altos de azúcar, grasas saturadas, sodio o calorías.

Cada vez que se escanea un código de barras el algoritmo identifica, primero, si dicho producto, cumple o no con los criterios de la OMS. Después lo clasifica según su índice NOVA (1 para los no procesados o mínimamente procesados, 2 para los ingredientes culinarios, 3 para los procesados y 4 para los ultraprocesados). Finalmente, y teniendo en cuenta las advertencias del sistema chileno, puede restar más o menos puntos a su puntuación final.

La puntuación obtenida, por tanto, no será solo un ranking de productos, sino también como una recomendación respecto a su frecuencia de consumo:

Los productos con 0 a 4 puntos: son opciones poco o nada recomendables en un patrón de alimentación saludable. El CoCo no recomienda su consumo, con la consigna general de “cuanto menos mejor”.

Los productos con 5 a 7 puntos: son opciones aceptables pero existen mejores opciones de compra. El CoCo recomienda buscar opciones más saludables dentro de la misma categoría siempre que sea posible, sin obsesionarse.

Los productos con 8 a 10 puntos: son productos recomendables. El CoCo recomienda dar prioridad a estas opciones.

“Muchos consumidores tienen una verdadera dificultad a la hora de interpretar el etiquetado de los alimentos. La razón está en que muchas veces muestran mensajes que pueden parecer positivos y saludables en productos que en realidad son ultraprocesados y tienen un pésimo perfil nutricional. La tecnología y las aplicaciones de análisis han llegado en el último año para supuestamente ayudarnos en este terreno, y sin embargo, muchas de ellas seguían resultando confusas para el usuario. En El CoCo nos hemos propuesto aportar claridad y rigurosidad, y con este nuevo sistema lo hemos conseguido: una sola nota comprendida entre 1 y 10 para cada producto, y un análisis más fiable al combinar criterios científicos y recomendaciones generales respaldados por organismos y expertos en nutrición avalados. No creemos haber dado con un sistema infalible, pero sí con el menos falible de los sistemas. Y seguiremos mejorándolo”, asegura Juan Revenga, nutricionista y asesor de El CoCo.

