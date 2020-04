Más de 100 expertos ofrecen consultoría gratuita contra la crisis a pymes, autónomos y profesionales Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 12:18 h (CET) El grupo de profesionales multidisciplinares, alumnos y ex alumnos de ThePowerMBA, integra la plataforma #ThePowerMBAresponde. Todos ellos resolverán dudas sobre derecho laboral; estrategia; finanzas; teletrabajo o captación de clientes a través del marketing digital, entre otros. Los interesados podrán contactar con #ThePowerMBAresponde a través de chat o videoconferencia, sin coste ni compromiso La crisis sanitaria y el drama humano provocado por la pandemia del COVID-19 ha provocado un bloqueo económico de graves consecuencias para millones de profesionales, empresarios y autónomos. En respuesta a este reto sin precedentes, ThePowerMBA, la escuela de negocios que ha revolucionado el mercado educativo, pondrá a disposición del tejido productivo un equipo formado por más de 100 expertos en su plataforma #ThePowerMBAresponde.

Estos expertos, con amplia experiencia en empresas de referencia, pondrán su conocimiento de forma gratuita al servicio de pymes, autónomos y profesionales en momentos de incertidumbre. #ThePowerMBAresponde dará respuesta a las dudas de gestión y a los retos que tiene ante sí el sector privado, con el objetivo de que el tejido productivo se recupere lo antes posible y salga reforzado de esta crisis sanitaria y económica.

Los interesados podrán contactar con el grupo de expertos seleccionados a través de la plataforma. Los profesionales, todos alumnos o ex alumnos de ThePowerMBA, como Jorge Martín (Beer&Food); Jaime Pfretzschner (Phone House) o José Peinado (Schneider Electric), asesorarán a las compañías en materias relacionadas con estas áreas (entre otras):

Temas relacionados con el Derecho laboral

Redefinición de estrategia y modelo de negocio

Gestión financiera en momentos de baja demanda

Ayuda a los emprendedores

Herramientas de marketing digital para captar clientes

Implementación de metodologías de Teletrabajo

Gestión de equipos a distancia

Puesta en marcha de un e-commerce El grupo seleccionado por ThePowerMBA para esta iniciativa está formado por profesionales experimentados, con perfiles heterogéneos y representativos de la diversidad de la economía española. Los impulsores han estimado que este grupo de más de 100 expertos voluntarios dedicarán de forma altruista más de 5.000 horas a #ThePowerMBAresponde, lo que supondrá brindar ayuda a más de 1500 profesionales, autónomos y empresas cada mes

La iniciativa #ThePowerMBAresponde se enmarca dentro de la misión estratégica de la escuela de negocios de “democratizar el acceso a la formación de calidad”. Rodrigo Núñez, impulsor de la iniciativa, destaca que “la única compensación por parte de estos voluntarios es la de sentir que ponen todo su saber al servicio de la gente que crea empleo en este país y que se están enfrentando a un escenario desconocido. Se les dará todo el conocimiento y asesoramiento que podamos”.

