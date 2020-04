Las propiedades anti-edad de la crioterapia, clave en el crecimiento de Cryosense Comunicae

jueves, 23 de abril de 2020, 10:01 h (CET) La crioterapia es un tratamiento revolucionario del que se han comprobado ya numerosas propiedades, entre las que se encuentra una de las más valoradas por sus usuarios, la capacidad de rejuvenecer la piel hasta devolverle el aspecto deseado mediante la aplicación de frío a los niveles que alcanza, sostiene Cryosense Los profesionales de cryosenseusa.com destacan que uno de los efectos más valorados por quienes hacen uso de sus cabinas de criosauna es la recuperación de la elasticidad de la piel, devolviendo así el aspecto de la misma de años atrás.

Los niveles de satisfacción de los usuarios que ya han probado los beneficios de esta técnica son realmente elevados, lo que da buena muestra de la eficacia de las cabinas de criosauna tan sofisticadas que están presentes en el mercado.

La introducción de una persona en una máquina de crioterapia no solo incide en la eliminación de arrugas, sino también de muchos otros problemas dermatológicos, como verrugas, marcas o picores que se pueden originar por cualquier lesión en esta capa del cuerpo humano.

Qué efectos tiene el frío de la crioterapia en la piel

Este fenómeno se puede explicar gracias a la acción del nitrógeno líquido en vapor a temperaturas extremadamente bajas, que llega a alcanzar los -196ºC en un entorno totalmente controlado para garantizar la integridad de sus usuarios, ya que no supera los tres minutos en cada sesión.

La respuesta natural del organismo cuando experimenta una bajada tan drástica de temperatura es la de estirar la piel, logrando así una firmeza que se mantendrá después, ofreciendo esa recuperación del aspecto de la piel deseada.

Además, se consigue una tonificación de los tejidos que será clave para acabar con las arrugas del cuerpo, incluida la cara, que también está en contacto con el frío del nitrógeno en vapor que se expande en el interior de la cabina.

Este fenómeno es duradero, por lo que las personas que disfrutan de una sesión de crioterapia mantendrá una piel tersa y rejuvenecida tras salir de las instalaciones en las que se aloje esta cabina de última generación.

No obstante, los expertos sostienen que es recomendable someterse a esta técnica de forma frecuente para consolidar esos avances, ya que, de lo contrario, con el tiempo la piel volverá a su estado natural.

Beneficios más allá de la piel

Además de las propiedades dermatológicas, la crioterapia también cuenta con muchos otros efectos positivos, desde el punto de vista deportivo, estético, de salud y de bienestar general gracias al poder del frío tan intenso que se experimenta en el interior de unas máquinas equipadas con todos los recursos para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Cryosense, tras arrasar en Estados Unidos, es la firma líder a nivel mundial de venta y alquiler de cabinas de criosauna, con unos datos anuales que dan buena muestra del crecimiento de su actividad y su implementación en la población, que busca disfrutar de sus demostrados beneficios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.