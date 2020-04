GoCardless lanza Success+, su primer servicio de cobros inteligentes para pagos recurrentes Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 17:37 h (CET) La empresa Fintech líder en pagos recurrentes, ha lanzado su primer servicio de cobros inteligentes, Success+, con el objetivo es ayudar a las empresas en el cobro de pagos fallidos GoCardless, la empresa Fintech líder en pagos recurrentes, ha lanzado su primer servicio de cobros inteligentes, Success+. Su objetivo es ayudar a las empresas en el cobro de pagos fallidos, que no solo son costosos para las empresas, sino que también afectan a la relación y posible pérdida de clientes, además de aumentar el riesgo de deudas incobrables.

Success+ utiliza el machine learning para analizar tendencias a partir de los datos de pagos recurrentes de GoCardless e identificar el momento ideal para reintentar el pago fallido. Automáticamente se calendarizará el reintento de cobro, dentro de los parámetros establecidos por la empresa, en el día más adecuado para cada pagador.

Los reintentos inteligentes están disponibles desde el inicio del proceso de cobro, con la característica adicional de seguir incluyendo la opción de no reintentar el pago si la probabilidad de fallo es alta, lo que es particularmente adecuado en la situación que se vive actualmente debido a la pandemia del coronavirus. Más de 2.000 clientes de GoCardless ya han probado Success+ y ya están viendo los beneficios de optimizar los reintentos de cobro. Al permitir automatizar la mejor fecha del reintento, las empresas pueden comprobar como los pagos fallidos se reducen un 15%.

Monsur Alam, Jefe de Finanzas de la compañía de seguros NEOS, ha asegurado que “antes de utilizar Success+, se recobraba entre un 30% y un 40% de los pagos fallidos. Ahora, el 80% de los reintentos se hacen con éxito y, además, ha ayudado a ahorrar medio día de trabajo por mes”.

Según un estudio realizado por GoCardless, las empresas se gastan miles de euros anualmente en el recobro a través de procesos internos. En concreto, 160.720€ le dedican de media las empresas de servicios financieros, 156.600€ las de IT, 118.136€ las compañías de servicios empresariales, 98.905€ las especializadas en salud y bienestar y 97.531€ las empresas de servicios.

Para Emma Jones, fundadora de Enterprise Nation, “GoCardless comparte la pasión por apoyar a los pequeños negocios. Ahora más que nunca, sus propietarios necesitan claridad en su cash Flow, ya que el impacto de pagos atrasados o deuda incobrable puede ser significativa. Se da la bienvenida a un producto que permite a los dueños de un negocio cobrar a tiempo y sin confrontación, ya que esto acelera el movimiento de efectivo a través de la economía y construye mejor una cultura de pago rápido”.

Hiroki Takeuchi, CEO y cofundador de GoCardless, afirma que “Success+ es el primero en la línea de servicios de cobros inteligentes que se lanza para ayudar a los clientes a manejar sus pagos recurrentes de un modo más efectivo. Este nuevo servicio permite a las empresas reintentar los cobros en el momento más adecuado, cuando es más probable que los fondos estén disponibles. De los 2.000 clientes que han testado Success+ antes de su lanzamiento, el 63% ha visto mejorar su cash flow. Muchos de los clientes luchan con los problemas causados por los pagos fallidos y ahora se puede mejorar el proceso, demostrando que la falta de pago es opcional en vez de inevitable".

Success+ está disponible para el esquema Bacs, que permitirá optimizar los pagos recurrentes de los pagadores en Reino Unido, y en breve se extenderá a SEPA y a otros esquemas bancarios a finales de año.

Webinar de GoCardless 29 de abril de 2020:

A las 12:00pm CET.

Unirse a la discusión sobre cómo los negocios pueden reducir los pagos fallidos, mejorar el cash Flow y reducir la pérdida de clientes.

Hacer clic aquí para registraste.

Entre los invitados estarán:

Duncan Barrigan, Chief Product Officer de GoCardless

Emma Jones, fundadora de Enterprise Nation

Pranav Sood, vicepresidente de pequeños negocios de GoCardless Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.