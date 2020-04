Primer Concurso de Interpretación Musical Online #musicaencasa de la Fundación MpMusic Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 17:34 h (CET) Impulsado por la Fundación MpMusic, cuenta con un Jurado de Profesionales de reconocido prestigio, un concurso de interpretación musical para todos los públicos y un reto para los intérpretes Debido a la actual situación acaecida por la Covid - 19, la Fundación MpMusic ha puesto en marcha un concurso de interpretación musical para paliar en la medida de lo posible las consecuencias del confinamiento social y en especial el de los intérpretes.

La sociedad musical actual, como el resto de ciudadanos, se encuentra recluida en sus hogares, sin objetivos a corto plazo, sin conciertos próximos que preparar, y todo lo que lleva consigo el actual confinamiento. Un concurso que cuenta entre otros con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, ARHOE ( Comision nacional para la racionaizacion de los horarios Españoles), Humanos en la Oficina, Sociedad la Artistica de Buñol y BLC Comunicacioón.

Según Jose Manuel Perez Mingacho, Presidente de la Fundacion MpMusic, "estamos convencidos que crear una iniciativa que les motive a preparar un repertorio, que les haga retomar de nuevo su actividad musical y suponga un reto para los músicos participantes, es muy propicia en la actualidad. Por esa razón, este compromiso de la Fundación en la lucha contra la Covid-19 desde el ámbito cultural para ambos, público y músicos, proporcionándoles entretenimiento a los primeros y un reto a los segundos con el que proseguir con su pasión, la Música".

La Fundación MpMusic tiene entre sus objetivos preferentes la promoción educativa y cultural de la Música. Acorde a estos principios se ha diseñado, preparado y creado una iniciativa muy especial que proporcionará a los músic@s recluidos en sus hogares la oportunidad de demostrar sus cualidades musicales y creativas en este I Concurso de Interpretación de Música Online. Dicho concurso se desarrollará en varias eliminatorias online consecutivas donde los participantes podrán poner a prueba su talento musical.

Categorías del concurso:

Categoría A: de 23 a 33 años (que a 31/12/2020 no hayan cumplido 34 años).

Categoría B: de 17 a 22 años (que a 31/12/2020 no hayan cumplido 23 años).

Categoría C: hasta 16 años (que a 31/12/2020 no hayan cumplido 17 años). Premios:

Ganador de la categoría A: 1500 €, concierto como solista con la Sociedad Musical la “Artística” de Buñol (Valencia) y Grabación de este concierto en DVD. Premio del Público (por votación online). Cheque de 200 € para canjear en “Musical Pontevedra”.

Ganador de la categoría B: 900 €, concierto como solista con la Sociedad Musical la “Artística” de Buñol (Valencia) y Grabación de este concierto en DVD. Premio del Público: (por votación online). Cheque de 200 € para canjear en “Joluma Musical”.

Ganador de la categoría C: 600 €, concierto como solista con la Sociedad Musical la “Artística” de Buñol (Valencia) y Grabación de este concierto en DVD. Premio del Público: (por votación online). Cheque de 100 € para canjear en “Musical Pontevedra” y 100 € para canjear material en “Joluma Musical”. Fases y fechas:

Primera fase: Desde el lunes 4 mayo de 2020 a las 10:00h hasta el jueves 7 de mayo de 2020 a las 20:00h. Se rellenará la inscripción a través del enlace www.mpmusic.es/concurso, y se enviará un vídeo por enlace de YouTube o Vimeo en modo privado e indicando la contraseña en el documento de inscripción web que está situado en la web www.mpmusic.es/concurso.

Segunda fase: Entrega de vídeos para la 2ª fase en la que se establece como fecha límite el viernes 22 de mayo a las 20:00, debiendo estos ser enviados vía email (concurso@mpmusic.es) en formato Mp4. Esta fase consistirá en la Votación Online: La apertura del voto popular comienza el 1 de junio de 2020 a las 12:00h y finaliza el 14 de junio a las 20,00 h.

Tercera fase: Mentorización de los finalistas por parte de profesorado entre el 16 y el 24 de junio. La final se retransmitirá en streaming en las siguientes fechas y horarios:

Final de la Categoría A: 28 de junio a las 16,30 h.

Final de la Categoría B: 27 de junio a las 17,00 h.

Final de la Categoría C: 26 de junio a las 17,30 h. El jurado:

Presidenta: Maite Abargues Ferrús (flauta, Orquesta Sinfónica ADDA Alicante).

Secretario: Francisco Escoda Patrón (piano, ScholaCantorum de París).

Vocal: Hugo Chinesta (compositor).

Vocal: Serezade Borja Jiménez (trompa, Conservatorio Superior de Música de Jaén).

Vocal: Joaquín Clemente Riera (contrabajo, Orquesta de Cámara de Holanda).

Vocal: Olena Sloia (soprano, ensemble de teatro de StaatstheaterAugsburg).

Vocal: Fina Sáez Carrascosa (percusionista de la Banda Municipal de Valencia). Sobre MpMusic

MpMusic es un centro de educación musical de alto rendimiento avalado por varias universidades españolas, cuyo propósito ulterior es la creación de unos estudios de enseñanza musical universitaria pioneros en España y con capacidad de internacionalización.

