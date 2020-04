Autocares Transvia cede un equipo que permite la desinfección de alto impacto de ambulancias Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 14:53 h (CET) Autocares Transvía confirma que "Los sanitarios de las ambulancias de Autónomas y Edetanas ya desinfectan sus ambulancias con el equipo Self Oz Plus de JmbGrupo, que son los líderes en lavado y desinfección en el sector del transporte." El sistema de desinfección de alto impacto que:

*Elimina Covid-19, otros vírus, bacterias y hongos en el interior de ambulancias, coches de policía y otros coches de servicio público.

- Elimina olores (vómitos, olor corporal…)

- Desinfecta de forma sostenible, sin productos químicos

- Evita alergias: neutraliza la contaminación de los conductos del aire acondicionado o el malestar producido por productos químicos.

- Fácil de usar: ya está calibrada para ambulancias. Es enchufar y listo

En palabras de Imanol Bueno, gerente de JmbGrupo, aclara que “limpiar no es sinónimo de desinfectar. Una ambulancia limpia no está desinfectada y nuestros sanitarios, los que están en primera línea con el CoronaVirus y los pacientes, merecen trabajar y viajar seguros”

El proceso de desinfección con la Self Oz Plus, un equipo cedido por Transvia Autocares para permitir una desinfección de alto impacto, es rápido, seguro y sencillo:

- La máquina ya está calibrada y con el temporizador ajustado para 7/8 minutos.

- Una vez aparcado el vehículo, se cierran las ventanas y poner el aire acondicionado para recircular.

- Poner la manguera dentro del vehículo.

- Se pulsa el botón.

- El equipo para automáticamente después de 7/8 minutos.

- Después de la desinfección, hay que abrir las ventanas y dejar las ambulancias airear 5 minutos.

- La ambulancia ya está libre de virus, hongos y bacterias.

- Funciona las 24 horas.

Todo se queda desinfectado en 8 minutos:

- El habitáculo del personal sanitario: Salpicadero, techo, suelo, asientos, tejidos, volante, conductos de aire, todas las superficies, etc…

- El habitáculo de los pacientes: Suelo, techo, equipamientos en el interior, camillas, todas las superficies, etc…

El Sistema Self Oz Plus está ayudando en esta gran batalla contra el Coronavirus y Autocares Transvia aportan su granito de arena, sumándose al grupo de empresas que muestran su solidaridad y ayuda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.