Opera para PC se desmarca del resto de navegadores con un acceso integrado a Instagram Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 14:25 h (CET) La compañía destaca la tendencia al alza en el uso de las versiones web de redes sociales frente a las apps móviles mientras se utiliza el ordenador por motivos de trabajo o de ocio El confinamiento ha provocado un incremento del uso de las redes sociales, no sólo desde las apps del móvil, sino también de sus versiones web, a las que los usuarios acceden a través del ordenador mientras teletrabajan o realizan actividades de ocio. Según datos de Opera (NASDAQ: OPRA), el uso de WhatsApp a través de la barra lateral en su navegador de escritorio ha crecido un 110% en España, mientras que el de Facebook Messenger ha aumentado un 128%. Ante la tendencia al alza de utilizar estas versiones web, la multinacional noruega ha actualizado su navegador para PC (disponible en Windows, Mac y Linux) incorporando a su barra lateral un botón de acceso directo a Instagram, la red social de mayor crecimiento en el último año.

El navegador para PC de Opera creció un 11% en 2019, hasta llegar a los 68 millones de usuarios únicos al mes en todo el mundo. En los primeros meses de 2020 ha mantenido la tendencia y en marzo suma 73 millones de usuarios únicos. La barra lateral izquierda de Opera es una de sus principales diferencias y puntos fuertes con respecto al resto de navegadores. El usuario puede decidir ocultarla o anclarla para tenerla siempre visible, de manera que puede utilizar en cualquier momento sus accesos directos sin salir de la web que esté visitando. Esta barra lateral ya incluía aplicaciones integradas de mensajería de Facebook, WhatsApp y Telegram. Este sistema permite intercalar su uso mientras se visitan otras webs y facilita el intercambio de diferentes tipos de archivo (fotos, vídeos, documentos, etc). Ahora, la novedad es que a ellas se incorpora también Instagram.

“A los usuarios les gusta tener la posibilidad de consultar en cualquier momento las redes sociales, y decidir desde qué dispositivo prefieren acceder a ellas. Con la integración de Instagram en la barra lateral de nuestro navegador les damos más facilidades para mantener el contacto con su círculo de familiares y amigos, así como la posibilidad de ver las stories en una pantalla más grande (la del ordenador) y escribir comentarios y mensajes con la comodidad del teclado”, apunta Maciej Kocemba, director de Producto de Opera.

Esta red social, que muchos consideran aún exclusivamente diseñada para utilizar en el móvil, ha mejorado mucho su versión web, incorporando nuevas funcionalidades demandadas por los usuarios, como el acceso más reciente a “instastories” o los mensajes directos. Ahora, con Opera es posible ver el feed principal, las stories, explorar imágenes o enviar y recibir mensajes sin necesidad de salir de la página en la que se estaba navegando, para poder continuar con la misma actividad finalizado el tiempo de uso de Instagram.

Además, el usuario puede estar al tanto de cualquier actualización o interacción sin necesidad de estar consultando continuamente el teléfono móvil. él decide en qué momento consultarla. "Hemos notado que las redes sociales son una de las principales razones por las que los usuarios se distraen cuando utilizan el ordenador, consultado continuamente la pantalla del teléfono móvil para comprobar si tienen nuevos mensajes o interacciones. Gracias a Opera, estos canales están integrados cómodamente en el navegador, lo que ayuda al usuario a no perder el hilo de lo que está haciendo", asegura Kocemba.

Otra de las diferencias a destacar de Opera es la función Espacios de trabajo, que permite gestionar diferentes proyectos al mismo tiempo, ya sean profesionales o personales, desde la misma ventana del navegador. La barra lateral permite agrupar pestañas en hasta cinco espacios de trabajo independientes, que pueden customizarse con iconos y nombres.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.