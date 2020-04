#BocaPieChallenge: El reto de pintar con la boca o con el pie Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 14:33 h (CET) Nuevo reto viral: artistas de todo el mundo de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie enseñan a través de videotutoriales a pintar con la boca y con el pie y lanzan un desafío a la población de todas las edades para seguir el reto #BocaPieChallenge #MouthandFootChallenge La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP) quiere poner su grano de arena para hacer más agradable y solidario el confinamiento. Para ello, lanza a través de sus redes sociales el reto #BocaPieChallenge.

Cuatro desafíos semanales perfectos para toda la familia. Especialmente diseñados para los más pequeños de la casa, para entreter, desarrollar la creatividad y descubrir que existe la diversidad funcional.

¿Pintar con la boca o con el pie? Un reto que demuestra que las mayores barreras muchas veces son impuestas desde fuera: en la superación personal no hay límites.

Un reto internacional. Bajo el hashtag #MouthandFootChallenge numerosos artistas de todo el mundo se suman a la iniciativa compartiendo sus videotutoriales.

La mejor idea para pasar el confinamiento en casa: la creatividad no tiene límites

La humanidad se está enfrentando, a nivel global, a una situación sin precedentes. Pero allá donde surge el miedo, la incertidumbre o la tristeza también afloran otros sentimientos positivos: la solidaridad, el ingenio, la empatía y el espíritu de superación.

Precisamente por todo esto, desde la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP) quieren compartir su manera de hacer arte con el mundo entero. Sin importar la edad, el sexo, el género; cuáles son las capacidades de cada uno o en qué parte del globo viven durant este periodo de confinamiento.

¿En qué consiste el #BocaPieChallenge? ¿Cómo funciona?

Cada semana, diversos artistas de todo el mundo proponen un reto y comparten un videotutorial para mostrar cómo hacer el dibujo con la boca o con el pie. Toda la familia puede participar. Todos y todas, adultos, jóvenes y niños del mundo entero pueden ayudarse, apoyarse y aprender una nueva forma de expresión artística.

Para participar:

- Compartir el dibujo en Facebook y/o Instagram con el hashtag #BocaPieChallenge y/o #MouthandFootChallenge

- Seguir la cuenta @pintoresbocapie en Facebook y/o Instagram

- Mencionar a la persona o colectivo a quien dedicar el dibujo

Cuatro retos y numerosos premios:

- Primer reto: Arcoíris

- Segundo reto: Animales

- Tercer reto: Tu casa

- Cuarto reto. Criaturas imaginarias

También se puede enviar el dibujo a challenge@pintoresbocapie.com acompañado del nombre, edad y dirección de la persona que ha realizado el dibujo con la boca o el pie. No importa el resultado, lo más importante es la diversión.

Entre todos los participantes de cada uno de los cuatro retos del #BocaPieChallenge, se sortearán numerosos packs de regalos solidarios. Y además, cuando se dé por finalizado el cuarto reto, un jurado formado por miembros de la asociación elegirá a tres ganadores finales. Para los cuales hay preparados unos premios muy especiales.

Más información sobre la dinámica del challenge, los detalles de la participación, los videotutoriales de los artistas, etc., a través de este enlace.

Mucho más que un reto #BocaPieChallenge #MouthandFootChallenge

La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP) es una asociación de artistas que, debido a su discapacidad física, no pueden utilizar sus manos. Sin embargo, su espíritu de lucha y su resiliencia les ha llevado a desarrollar capacidades que nunca hubieran imaginado. Creando obras fascinantes con la boca o con el pie.

