PLEXUS crea el concepto Espacio de Garantía Saludable para la fase de salida del confinamiento Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 13:49 h (CET) Se trata de un paquete de soluciones para ayudar a los espacios físicos como tiendas, bancos, aseguradoras, hoteles y administraciones públicas que garantizan el mínimo o nulo contacto con soportes que puedan estar contaminados. Contacless, paperless, cita previa, control de temperatura, alertas a los usuarios para evitar aglomeraciones mediante mapas de calor, son algunas de las soluciones que Plexus está empezando a implementar Antes de que acabe la fase de confinamiento, la firma tecnológica más grande de Galicia, Baleares y una de las primeras independientes de España, ha puesto en marcha a todos sus equipos para activar medidas innovadoras y específicas que garanticen la atención por tele-asistencia en administraciones públicas, la solicitud de cita previa online para ser atendidos correctamente, incluso ha montado centros de atención a usuarios para ayudar en los picos de atención saturada que han tenido las grandes superficies y las administraciones.

A partir de ahí ha diseñado un paquete de medidas a través del concepto “Espacio de Garantía Saludable” para romper la barrera del miedo inicial que existirá, según todos los estudios, a la hora de entrar en tiendas, grandes superficies, entidades financieras, puntos de atención directa y por supuesto, con más fuerza en el sector hotelero y de aviación. Se trata de garantizar, el menor contacto con cualquier superficie susceptible de estar contagiada.

La mayoría de las aplicaciones parten de productos propios de Plexus Tech pero son perfectamente integrables en la mayoría de las aplicaciones o soluciones que ofrecen ya las compañías. El cliente solo tendría que entrar en la aplicación del establecimiento al que quiere ir y seguir las indicaciones seguras que garanticen el menor contacto, menor flujo de personas dentro de un mismo espacio físico, o incluso permite medir aforos evitando colas innecesarias o distancias de seguridad no recomendables.

Se verá aplicado en entidades financieras con el contactless total, empezando por el propio cajero automático donde hay que teclear el pin, soluciones como la medición de la temperatura corporal de forma personalizada y humanizada, hasta sistemas de detección a través de su producto estrella TRAQUS, capaz de detectar mapas de calor y enviar mensajes push a los teléfonos móviles advirtiendo de que no se están respetando las distancias de seguridad recomendadas entre personas o que quedan libres otras zonas con menos densidad de gente. Permitirá hacer una trazabilidad en los casos de los empleados, para garantizar su seguridad, de tal manera que si a lo largo de los días alguno de los incorporados pudiera contagiarse, se podría saber la trazabilidad de sus pasos dentro de la empresa y controlar de manera inmediata la situación.

Estas soluciones vienen avaladas por el trabajo que la tecnológica gallega ha venido desarrollando durante esta crisis en los hospitales de Madrid, donde ya colaboraba con 37 de ellos, incluyendo el diseño y colaboración para dirigir las infraestructuras tecnológicas del hospital de campaña de IFEMA.

Acerca de Plexus Tech

Más de 72 millones de facturación y 1500 empleados, en 16 oficinas de toda España, Frankfurt, Lisboa y Londres. Tiene presencia en 27 países dando servicio al sector turístico y hotelero, el sector bancario y en sectores industriales y retail con los grandes operadores del país. En definitiva, trabaja para las grandes cuentas del IBEX35. Cuenta con presencia en la sanidad de las 17 CCAA y una amplia experiencia en educación con proyectos tan exitosos como Edixgal de la Xunta de Galicia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.